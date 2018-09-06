Эмиграция Юлии Самойловой связана со здоровьем, — сообщил представитель пресс-службы певицы
Эмиграция Юлии Самойловой связана со здоровьем, — сообщил представитель пресс-службы певицы, его цитирует телеканал «360». В пресс-службе добавили, что не могут рассказать подробности, поскольку им не удается дозвониться до Самойловой. Минувшей ночью Самойлова опубликовала видео в соцсетях, в котором заявила, что готова эмигрировать из России в Европу. Интернет-пользователи грубо раскритиковали певицу в комментариях на ее странице в Инстаграме, в частности, ей припомнили провальное выступление на Евровидении.
В мае Самойлова презентовала автобиографию под названием «Обычная необычная история». Артистка рассказала о дискриминации из-за инвалидности. Самойлова – инвалид первой группы, она передвигается на коляске.
Комментарии19
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yralez 06 сентября 2018 | 13:05
Так она за путина или нет ?
Мерзавка или просто пытается выжить ?
Вывод------выжить в РФ удается только мерзавцам.
ura_123 06 сентября 2018 | 13:05
А как же самая лучшая российская медицина??? Ведь только у нас собирают СМСками на лечение больных детей сердобольные россияне,учитывая что "денег нет,но вы держитесь,главное хорошего настроения”(с)
ura_123 06 сентября 2018 | 13:08
ura_123: Хотя кабзон отчего то постоянно лечился только в гейропе... Может там массажисты простаты имеют особо длинные и толстые пальцы?
popov_m 06 сентября 2018 | 13:10
Так у нее еще и ПРЕСС-СЛУЖБА есть?!!!
plidurok Андрей Филимонов 06 сентября 2018 | 13:12
Не дозвонились, а знают, с чем связана эмиграция. Врут, скорее всего.
borninussr 06 сентября 2018 | 13:13
Юля скрепнула душой :)
income 06 сентября 2018 | 13:15
Так-то любому россиянину эмиграция в Европу показана по здоровью, не?
asaw 06 сентября 2018 | 13:19
Патриотка - лечись в Великой России и помни про сирот, которые не смогли поехать лечиться в США и умерли здесь!
skull___ 06 сентября 2018 | 13:20
Явно в Германию собралась, а не в убогие прибалтийские вымираты....
У меня вопрос, а на что она жить то собирается. Ну лан на переезд ещё набрать, а остальные лет 50 на что? Как певица она мягко говоря не очень. Неужели за пять лет карьеры можно срубить столько бабла?
belovnikita 06 сентября 2018 | 13:20
Как это? Ведь, по словам плешивой вошьдишки, на лучшей сверхдержавке самая лучшая медицина во вселенной!
Так что никуда ей не надо ехать, пусть самой ссакральной медициной пользуется, так что подорожник ей по лбу, и кора дуба в другое место :-)
condor00 06 сентября 2018 | 13:22
Может, иммиграция?
А то, что по состоянию здоровья, оспорить невозможно. Только согласиться.
curious69_ 06 сентября 2018 | 13:23
Настоящий патриот Павка Корчагин лечился исключительно в России. А нынешние СУПЕР СУПЕР патриоты ( И.Кобзон и остальные рангом поменьше) лечится предпочитают на гнилом западе. Интересно если Путин серьёзно заболеет , то будет ли просится на запад?
manfred 06 сентября 2018 | 14:05
curious69_: Тут такое...Островского - Корчагина лечили врачи получившие образование в царской России, а это, при всех безобразиях творившихся в этой самой царской России, все же знак качества. Сейчас же, если повезет, то можна еще нарваться на врача учившегося в СССРе, что тоже, сами понимаете, далеко не сахар...А уж если неповезет, то...лучше, действительно, не лечится.
zurrog_ 06 сентября 2018 | 13:24
Это говорит об отношении в России к больным людям. Своя задница оказывается дороже всех "русскихмиров" и "скреп". Кажется, инвалидов не жаловали и в фашистском рейхе?
ly4_sveta 06 сентября 2018 | 13:25
Здесь ты можешь быть хорошей и успешной только
пока поддерживаешь Путина или он снизойдёт до
поддержки кого-нибудь, ради собственного пиара.
Купилась на это, в своё время, а теперь, уезжая из
страны, хоть по здоровью, хоть просто по желанию,
получишь столько грязи, ненависти, оскорблений,
травли и прочего негатива, что проклянешь все на
свете, вместе с этим диким и дремучим народом.
Варвары, шариковы и прочие мерзавцы здесь в фаворе.
jetsam 06 сентября 2018 | 13:33
на днях почил в бозе, тоже певец, кстати, который лечился в гейропе,
но всем втюхивал "лечиться надо только в россии, тут врачи лучше и медицина выше"...
@Эмиграция Юлии Самойловой связана со здоровьем@
д а т ы ч т о......
что, блевать не перестает в рф? во как заелась-то.....
* т.е. пока в нее вкладывали\пиарили пару лет за казенный счет - ей здоровье позволяло жить?
а как за свой счет работать - так сразу в европу? или головка бо-бо?
ghazaryan_s 06 сентября 2018 | 13:33
//Эмиграция Юлии Самойловой связана со здоровьем//
Тем хуже для имиджа Российского государства.
kochar 06 сентября 2018 | 14:05
Она хитрей змеи, хотя скромней голубки,
Чиста как херувим, как сатана лукава.
Уильям Шекспир, "Страстный пилигрим"
abuvgrobu 06 сентября 2018 | 14:08
Возомнила себя неоцененной певицей. А раз не оценили, то сразу за рубеж. Но вот что-то я не увидел в ней одаренную певицу