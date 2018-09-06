Эмиграция Юлии Самойловой связана со здоровьем, — сообщил представитель пресс-службы певицы, его цитирует телеканал «360». В пресс-службе добавили, что не могут рассказать подробности, поскольку им не удается дозвониться до Самойловой. Минувшей ночью Самойлова опубликовала видео в соцсетях, в котором заявила, что готова эмигрировать из России в Европу. Интернет-пользователи грубо раскритиковали певицу в комментариях на ее странице в Инстаграме, в частности, ей припомнили провальное выступление на Евровидении.

В мае Самойлова презентовала автобиографию под названием «Обычная необычная история». Артистка рассказала о дискриминации из-за инвалидности. Самойлова – инвалид первой группы, она передвигается на коляске.