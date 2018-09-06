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12:33, 06 сентября 2018

Росимущество отклонило заявку Вологодской епархии РПЦ о передаче в безвозмездное пользование ряда объектов

Росимущество отклонило заявку Вологодской епархии Русской православной церкви о передаче в безвозмездное пользование ряда объектов Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей. В рассмотрении вопроса отказано из-за некомплекта представленных документов. Однако Вологодская метрополия подала заявления повторно,  — пишет Коммерсант.

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ed10075 06 сентября 2018 | 12:37

Куют железо, пока горячо...

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