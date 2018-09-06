Росимущество отклонило заявку Вологодской епархии РПЦ о передаче в безвозмездное пользование ряда объектов

Росимущество отклонило заявку Вологодской епархии Русской православной церкви о передаче в безвозмездное пользование ряда объектов Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей. В рассмотрении вопроса отказано из-за некомплекта представленных документов. Однако Вологодская метрополия подала заявления повторно, — пишет Коммерсант.