Росимущество отклонило заявку Вологодской епархии РПЦ о передаче в безвозмездное пользование ряда объектов
Росимущество отклонило заявку Вологодской епархии Русской православной церкви о передаче в безвозмездное пользование ряда объектов Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей. В рассмотрении вопроса отказано из-за некомплекта представленных документов. Однако Вологодская метрополия подала заявления повторно, — пишет Коммерсант.
Комментарии1
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ed10075 06 сентября 2018 | 12:37
Куют железо, пока горячо...