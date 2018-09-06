Россия и Люксембург откроют прямое пассажирское авиасообщение
Это передает ТАСС со ссылкой на замминистра транспорта Александра Юрчика. Пока речь идет о семи рейсах в неделю.
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Это передает ТАСС со ссылкой на замминистра транспорта Александра Юрчика. Пока речь идет о семи рейсах в неделю.
Комментарии1
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blahovdav 06 сентября 2018 | 12:39
А можно задать вопрос тупоВатому путлеровскому быдлорату?А кто будет летать из Рашки 7 раз в неделю именно в Люксембург??