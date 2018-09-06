Документальный фильм «Похищенные сокровища Европы» выйдет в российский прокат как и планировалось, 6 сентября
Компания-прокатчик Нева-фильм получила прокатное удостоверение в Министерстве культуры.
В Минкульте объяснили задержку необходимостью экспертной проверки фильма, в котором демонстрируется свастика, — символ, запрещенный к публичной демонстрации в России.
Комментарии1
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noxepy_88 06 сентября 2018 | 12:38
А чо восторгов нет? Всё, никому не надо стало? Вы чего? Даже?"