В Челябинске возбудили уголовное дело по статье 212-ой о призывах к массовым беспорядкам перед протестной акцией против пенсионной реформы 9-го сентября, — сообщил в своем Телеграм-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Дело возбудили в отношении сторонника Алексея Навального. 34-летнего Тараса Лобойченко, жителя Челябинской области Игоря Валеева и других неустановленных лиц. Сегодня утром у Лобойченко был обыск, после чего его увезли в Следственный комитет, — сообщает Znak.com со ссылкой на местный штаб Навального.