Британский министр по вопросам безопасности возложил на Путина ответственность за отравление Скрипалей в Солсбери
Британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес возложил на президента России Владимира Путина ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. В конечном итоге, Путин несет ответственность, поскольку является президентом и именно его правительство контролирует, финансирует и управляет военной разведкой ГРУ, — заявил Уоллес в интервью ВВС. Он подчеркнул, что Великобритания ответит на действия России, но не так, как это делает Россия, цитирую, «грубо, разрушительно и агрессивно».
Комментарии8
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vladislav 06 сентября 2018 | 12:37
Помнится, портянки визжали, что дескать, так будет с каждым предателем! Теперь вопят: "Это не наши, знать их не знаем". В соответствии с новыми указаниями в методичках?
citizenkane 06 сентября 2018 | 12:37
Kak ponimaju UK Solsberi bobmitj nebudut?
citizenkane 06 сентября 2018 | 12:37
Kak ponimaju UK Solsberi bobmitj nebudut?
motooppic 06 сентября 2018 | 12:37
а прикольно этих западных уродов смотреть и слушать. Наверное, у них пена изо рта должна идти от злости на сильную демократическую Россию! Западная придурь, ваше время кончилось. миром правит Россия!
tv_victim 06 сентября 2018 | 12:38
И что? Собака лает - караван идет! Подумаешь, возложил он! Да пусть хоть в штаны наложит, кому это интересно?
hz6691 06 сентября 2018 | 12:38
Опять врут англичане! ГРУ и МО подчиняются напрямую верховному главнокомандующему без прокладки, называемой премьер-министром и правительством.
dekadik 06 сентября 2018 | 12:40
Молодец, поднял таки рейтинг Путину...
prade 06 сентября 2018 | 12:41
С такими темпами Путин скоро превратить Россию в государство, спонсирующий терроризм.