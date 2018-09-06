Британский министр по вопросам безопасности возложил на Путина ответственность за отравление Скрипалей в Солсбери

Британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес возложил на президента России Владимира Путина ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. В конечном итоге, Путин несет ответственность, поскольку является президентом и именно его правительство контролирует, финансирует и управляет военной разведкой ГРУ, — заявил Уоллес в интервью ВВС. Он подчеркнул, что Великобритания ответит на действия России, но не так, как это делает Россия, цитирую, «грубо, разрушительно и агрессивно».