За футбольную сборную Дании в товарищеском матче против словаков сыграли игроки в мини-футбол и любителю

Конфликт между игроками сборной Дании и Датской федерацией футбола длится уже около года. Дело в том, что футболисты никак не договорятся с чиновниками о так называемых имиджевых правах. Например, Симон Кьер участвовал в рекламной кампании в футболке сборной. Федерация футбола посчитала, что это нарушение прав.

Договор между футболистами и федерацией истёк 1 августа, но они никак не могут договориться о новых условиях, игроки предложили продлить старый договор до 1 октября, чтобы сыграть сентябрьские матчи, но федерация на компромисс не согласилась.

В итоге игроков пришлось собирать по низшим дивизионам, причем созваны не, кто лучше играл, так как они тоже отказывались, в знак поддержки футболистов национальной сборной, а те, кто согласился поехать. Вместе с представителями любительских клубов на матч со словаками приехали и игроки сборной по мини-футболу.

В результате датчане проиграли товарищеский матч со счётом 3:0, причем один из мячей защитник сборной забил в свои ворота.

Следующий матч датчане играют уже 9 сентября в Лиге наций против сборной Уэльса. Кто сыграет за сборную Дании в этом мачте пока не известно.