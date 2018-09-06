Компаниям,у которых хотели изымать часть сверхдоходов, могут предложить инвестировать в программу «Цифровая экономика»

Такую инициативу, по некоторым данным, выдвинул помощник президента Андрей Белоусов.

Выбирать проекты, которые предложат финансировать бизнесу, будет специальная рабочая группа, рассказали «Ведомостям» участники заседания наблюдательного совета «Цифровой экономики». По их словам, возглавят группу вице-премьер Антон Силуанов и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Какой объем средств для инвестирования потребуется от компаний, не уточняется. Однако ранее «Ведомости» писали, что государство планирует найти 1,5 триллиона рублей внебюджетных средств на «Цифровую экономику».

Как предполагается, в течение пяти лет они пойдут на развитие шести направлений. Взамен государство, пишет газета, может предоставить льготные кредиты. Ранее помощник президента Андрей Белоусов предложил изымать у 14 металлургических и химических компаний по полтриллиона рублей ежегодно. Их планировалось направить на реализацию майских указов президента. Позднее компании договорились увеличить вложения в социально важные проекты.

Между тем вице-премьер Максим Акимов сообщил, что пока переговоры о финансировании «Цифровой экономики» компаниями из «списка Белоусова» не ведутся, передает ТАСС.