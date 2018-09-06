Компаниям,у которых хотели изымать часть сверхдоходов, могут предложить инвестировать в программу «Цифровая экономика»
Такую инициативу, по некоторым данным, выдвинул помощник президента Андрей Белоусов.
Выбирать проекты, которые предложат финансировать бизнесу, будет специальная рабочая группа, рассказали «Ведомостям» участники заседания наблюдательного совета «Цифровой экономики». По их словам, возглавят группу вице-премьер Антон Силуанов и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Какой объем средств для инвестирования потребуется от компаний, не уточняется. Однако ранее «Ведомости» писали, что государство планирует найти 1,5 триллиона рублей внебюджетных средств на «Цифровую экономику».
Как предполагается, в течение пяти лет они пойдут на развитие шести направлений. Взамен государство, пишет газета, может предоставить льготные кредиты. Ранее помощник президента Андрей Белоусов предложил изымать у 14 металлургических и химических компаний по полтриллиона рублей ежегодно. Их планировалось направить на реализацию майских указов президента. Позднее компании договорились увеличить вложения в социально важные проекты.
Между тем вице-премьер Максим Акимов сообщил, что пока переговоры о финансировании «Цифровой экономики» компаниями из «списка Белоусова» не ведутся, передает ТАСС.
Комментарии13
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igorrrpadlowitchs 06 сентября 2018 | 12:06
Та же хрень, только вид сзади!Как говорится :найдут способ сделать предложение, от которого не будет возможности отказаться!
gordy 06 сентября 2018 | 12:12
Так или иначе, отъём и принуждение?
astet 06 сентября 2018 | 12:13
igorrrpadlowitchs: а откажутся от спонсирования,
придётся раскулачивать
старым проверенным советским способом?
perectukin 06 сентября 2018 | 12:28
igorrrpadlowitchs:
Ошибаетесь дорогой ...
То ли у них бы ИЗЫМАЛИ в госбюджет, а то ли дело в какую то хрень, которой один хрен рулить ( в смысле тратить деньги ) будет Путин, а оправдываться и разводить руками будут назначены шестерки безмолвные типа Силуанова .
sergirusso 06 сентября 2018 | 12:09
По любасу будут грабить...
avp235 06 сентября 2018 | 12:10
Не мытьем. так катанием.
Нельзя показывать честные доходы, очень многие сразу захотят их отобрать. В России лучше быть бедным.
rogerrabbit 06 сентября 2018 | 12:18
Компаниям,у которых хотели изымать часть сверхдоходов, могут предложить инвестировать в программу «Цифровая экономика»
это великая честь и предмет городости
не каждым дано
condor00 06 сентября 2018 | 12:28
"Тебя как, сразу кончить, или желаешь помучиться?"
piter_ug 06 сентября 2018 | 12:29
//«Цифровая экономика»//
Скока недвижимости планируется прикупить в разных Майямах и Лазурных берегах?
cromwel 06 сентября 2018 | 12:30
Те же яйца только в профиль. Вас расстрелять или повесить?
galina6837 06 сентября 2018 | 12:39
cromwel:
в России за что не возьмись, получается автомат Калашникова и трубопровод.
compare 06 сентября 2018 | 12:31
не тушкой,так чучелом...соус другой,но "варево" прежнее,нехорошо пахнущее. ведь нет никакой гарантии,что средства,таким путем полученные от компаний,не будут тут же расфасованы по "нужным" людям и страна не получит никакого профита,от этой "акции"...
galina6837 06 сентября 2018 | 12:34
Ротенбергу придётся научится строить мосты и класть трубы в виде цифр