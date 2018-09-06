Ответственность за отравление в Солсбери лежит лично на Владимире Путине – заявил замглавы МВД Великобритании
Накануне полиция страны обнародовала данные предполагаемых исполнителей покушения.
Правительство российского президента Путина «контролирует, спонсирует и направляет» ГРУ – заявил в эфире «Би-би-си» замминистра МВД Великобритании Бен Уоллес. По его словам, поэтому российский лидер несет «конечную ответственность» за отравление в Солсбери. Как отмечает The Telegraph, Уоллес в своих заявлениях пошел дальше премьер-министра Терезы Мэй, которая накануне не стала напрямую называть имя Путина в связи с этим инцидентом.
Накануне полиция Великобритании назвала имена подозреваемых в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Это российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов. Следователи предполагают, что имена вымышленные, хотя паспорта исполнителей преступления были подлинными. По словам Терезы Мэй, оба мужчины служат в ГРУ. В номере лондонского отеля, где они останавливались, были найдены следы вещества «Новичок».
Российская сторона отрицает все обвинения в причастности к отравлению. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что имена подозреваемых «нам ничего не говорят».
Комментарии53
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johnbmw Евгений Большаков 06 сентября 2018 | 12:02
У британцев НЕТ доказательств??? - не потому ли ВСЕ кто может себе это позволить ПРЕДПОЧИТАЮТ судиться в британских судах а вовсе не в басманных????
ematveev 06 сентября 2018 | 12:10
johnbmw:
У британцев нет доказательств. Дело Литвиненко со всей очевидностью показало уровень "доказательств" и их оценки. Одна фраза "полоний такой чистоты может быть изготовлен не только в России, но этот факт не является существенным и мы не будем его рассматривать" (цитата по памяти, сохранил смысл).
А гражданский процесс/арбитраж и уголовный процесс - вообще-то разные вещи. Объяснить, в чем разница, или сами сообразите?
pyco_mypucmo 06 сентября 2018 | 12:12
ematveev: когда-то же раскопают все преступления плешивого. Гитлер потускнеет на его фоне.
johnbmw Евгений Большаков 06 сентября 2018 | 12:13
pyco_mypucmo: ... скорее всего :-(((
minerr 06 сентября 2018 | 12:38
pyco_mypucmo: Давай, выдай что-нибудь о концлагерях с печами, в которых сожгли миллионы либералов.
johnbmw Евгений Большаков 06 сентября 2018 | 12:12
ematveev: БРЕД!!!! :-)))))))))))))))
rogerrabbit 06 сентября 2018 | 12:21
ematveev: Дело Литвиненко со всей очевидностью показало уровень "доказательств" и их оценки
суд полностью доказал виновность Лугового и Ковтуна в убийстве
разумеется, центральный телевизор это с негодованием опроверг, "цитируя по памяти и сохраняя смысл"
varlam59 06 сентября 2018 | 12:10
johnbmw: Как видим, касательно отношения к России у Британии окровенно клеветнические и враждебные. Как и было всю историю. Ничего не изменилось. Так что и суды в этом плане у британцев предвзятые. Клеветники и лжецы. "Хайли лайкли" - ничего больше.
johnbmw Евгений Большаков 06 сентября 2018 | 12:19
varlam59: не потому ли ВСЕ кто может себе это позволить ПРЕДПОЧИТАЮТ судиться в британских судах а вовсе не в басманных????
vargor 06 сентября 2018 | 12:25
johnbmw: Ответ на это вам уже дан.
johnbmw Евгений Большаков 06 сентября 2018 | 12:36
vargor: кто? где????
astet 06 сентября 2018 | 12:10
johnbmw: англичане сами откажутся
от обвинения в личной ответственности Путина
за отравление Скрипалей
едва Путин напомнит,
что "Новичок", также, как и танк, и миномёт,
в российском военторге
может купить любой желающий!
ly4_sveta 06 сентября 2018 | 12:33
astet: Президент Чехии «сознался», что он
у них есть, этот самый «Новичок».)))
timwlad89 06 сентября 2018 | 12:36
Ну вообще то johnbmw, в Аглии судились только евреи так как в лондоне главенствовал некоторое время банкиры ротшильды.
Ну затем сами евреи выяснили,что ротшильды корумпировны до такой степени получая откаты от всех кому выигрывали дела с помощью фонда Сороса имеющий политическое давление во многих странах,что вышибли и фонд Сороса и ротшильов .
Теперь в лондонских судах никто не судится и там сйчас отмывают педофилов политиков у котоых пожизненное депутатсво передающиеся по наследству.
Так Великобртания эо реальный пиратский сброд помойного отброса со всего мира.
Так что пальцем деанные придуманные якобы справливые суды и прочее в западном мире.
Деньги и статс правит там.
Эо
Это называют бытовым нацизмом.
В Лондоне сейчас законы шириата вобглаве всех судов.
johnbmw Евгений Большаков 06 сентября 2018 | 12:37
timwlad89: БРЕДИТЬ изволите?????
skull___ 06 сентября 2018 | 12:04
Ой, в каких дебилов выродились политики в мелкобритании...
johnbmw Евгений Большаков 06 сентября 2018 | 12:05
skull___: за последние 5 минут???? ;-))))))))))))))))))))))))
vargor 06 сентября 2018 | 12:17
johnbmw: За всю историю. Были британские политики дебильными русофобами, такими и остались. Потому и появилась известная фраза: "англичанка гадит".
johnbmw Евгений Большаков 06 сентября 2018 | 12:24
vargor: мало ли БРЕДА всем известного :-)))))))))))))
blahovdav 06 сентября 2018 | 12:36
vargor: Потому и появилась известная фраза: "англичанка гадит".\\\ А что там в Рашке с дураками и дорогами??
banyi4 06 сентября 2018 | 12:08
skull___: Всё они правильно делают! Пипл схавает. Цель то другая - новые санкции. Доказательства никакие уже никому в мире вообще не нужны, новая эпоха человечества)))
tvitov66 06 сентября 2018 | 12:11
banyi4: На счет доказухи всё ОК! Что надо для визы в UK?
Загранпаспорт (старые + действующий)
Справка с работы на фирменном бланке компании с указанием должности и оклада
2НДФЛ
Детализация банковского счета (за последние 3 месяца)
Документы на собственность (квартира, машина, дача, гараж, земельный уч. и т.д.) — копии
Свидетельство о браке — копия
Свидетельство о рождении детей (до 21 года) — копия
Копия российского паспорта (1стр. + прописка)
Так вот наши ГРУшники все представили ЛИПОВОЕ, ибо ФИО липовые, на настоящих не поддельных бланках! :)))
beregov_net 06 сентября 2018 | 12:13
banyi4: Там как раз есть доказательства , Петрова и Боширова отследили всё время их пребывания в Британии
banyi4 06 сентября 2018 | 12:31
beregov_net: Ну прилетели два мужика в Англия, погуляли, поспали в одном номере) Имеют право, это же свободная страна )) Ах да, офицеры РГУ всегда прямыми рейсами летаю и парами ходят ))
blahovdav 06 сентября 2018 | 12:16
banyi4: Всё они правильно делают! Пипл схавает. Цель то другая - новые санкции. Доказательства никакие уже никому в мире вообще не нужны, новая эпоха человечества)))\\\ А в глазах путлеровской свиньи, какие доказательства будут 100 процентными?? Ты бы мне обьяснило?? А может ли тварь представить доказательства фашизма в Украине, о которых путлеровские твари хрюкают каждый день?? задрала эта туповатная публика, требующая 100 процентных доказов.
blahovdav 06 сентября 2018 | 12:23
blahovdav: Опять же, путиноиды хрюкают про гибель мирного населения от снарядов, выпущенных укрфашистами. Где фотовидеофиксация вылета снаряда из укропской гнаубицы и сопровождения этого снаряда??Где бирка, что снаряд выпущен в Киеве?? Где данные об огневых позициях и наблюдательных пунктов с координатами.Где таблицы анализа результатов полной подготови (артиллеристы поймут) Где результаты экспертизы остатков ведущего пояска арт снаряда, с привязкой к конкретному стволу?? Нет такого?? Вот вы то твари своих и мочите...
sheldman_igor 06 сентября 2018 | 12:24
blahovdav: Если честно, всегда думал, что хрюкают на Украине, особенно после 2014 года.
serjio99 06 сентября 2018 | 12:26
banyi4: "...Цель-то другая - новые санкции...".
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А зачем санкции сами по себе? Что б задавить мощного экономического конкурента? Мощного потенциально, конечно же.
severnaj 06 сентября 2018 | 12:28
banyi4: Что вы вообще мелите??? Выше правительство просто обязано!!!! сейчас предоставить неопровержимые алиби этих людей - вот и все! Это захаровы не могут ничего вразумительного сказать, кроме глупейших отмазок, типа ..."этоооо какой то компот......"
tvitov66 06 сентября 2018 | 12:31
severnaj: никаких людей и никакого алиби не ждите - "это не мы" и ТОЧКА ... точнее ВЕТО
banyi4 06 сентября 2018 | 12:33
severnaj: Ну данные на них дайте и допросим)
sensei54 06 сентября 2018 | 12:06
имена подозреваемых «нам ничего не говорят».
.....................................................................................
Мадам с помощью нумерологии пытается спасти лицо.
tvitov66 06 сентября 2018 | 12:34
sensei54: это лицо МИДа? Тогда там и спасать нечего, кроме контейнера порошка с логотипом ЕР в Бельгии
avp235 06 сентября 2018 | 12:07
Как этот сюжет напоминает "Аквариум" В.Суворова...
echomazy___etnopomoyka 06 сентября 2018 | 12:09
Ну славабоху!!!!! Родили. Путэн испытавал такую личную неприязнь к Скрипалям, что кушать не мог.
varlam59 06 сентября 2018 | 12:12
Клеветнические бвинения и оскорбления президента России высокими чинами Британии равнозначны объявлению войны России. Они там это понимают?
johnbmw Евгений Большаков 06 сентября 2018 | 12:15
varlam59: ... когда ждать Десанта на Острова??????????????
:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
vargor 06 сентября 2018 | 12:19
johnbmw: Когда придётся отвечать на агрессию. Чем кончали агрессоры вам известно. Но вряд ли они сунутся в Россию. Покаркают и перестанут.
johnbmw Евгений Большаков 06 сентября 2018 | 12:22
vargor: так кто на кого НАПАЛ??? Дебилушка, ты о ЧЁМ??????? ;-)))))))))))))))
vargor 06 сентября 2018 | 12:28
johnbmw: Пока дебилушка, не умеющий читать, никто не напал. Но что будет, если продолжая обвинять нападут, вам рассказано, но вы и сами знаете, что ждёт агрессоров.
johnbmw Евгений Большаков 06 сентября 2018 | 12:39
vargor: а вот англичане ИМЕЮТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА нападения сотрудников ГРУ на граждан Великобритании на её территории ...
sheldman_igor 06 сентября 2018 | 12:30
varlam59: Согласен, может, и у нас отравят какого-нибудь англичанина, а мы скажем, что лично старуха-королева своими духами ручку подъезда измазала... Для Мелкобритании ничего не остается, как заявлять себя миру именно в такой манере: Брексит бьет по авторитету (кстати, очень низкому), по экономике. Как политический игрок - если честно, даже до категории "средний вес" не дотягивает. А вот подлаивать вполне получается, главное - не обращать внимания, а лучше ставить на место
blahovdav 06 сентября 2018 | 12:12
Подьем, свиньи!, заорал прапор, сапогом поднимая вальяжно развалившихся перед мониторами младших ватанов.Там на нашевсе гофно проклятые англосаксы льют, а вы тут храпака давите. Все на Эхо, твари , проклинать либерастов и фашгистов в Украине! Размазывая сопли и кровь труженники пригожинского цеха рванули на Эхо....
johnbmw Евгений Большаков 06 сентября 2018 | 12:16
blahovdav: результаты именно ЭТОГО мы сейчас и здесь наблюдаем! ;-)))))))))))))))
vargor 06 сентября 2018 | 12:22
blahovdav: Не суди по себе подобным. Вашего говна в аудитории Эха скопилось больше 80%-тов. Сущее бандеровское и прочее говно.
bobiksdoh 06 сентября 2018 | 12:16
Репутация, однако.
sm59 06 сентября 2018 | 12:17
Два туриста совершенно случайно оказались в Солсбери ... и что-то потеряли на улице.
Через пару дней вернулись поискать.
Попытались войти в дом к Скрипалям, спроситьхозяев... может, те нашли.
Но им не открыли.
А за ручку то держались. Вот и следы остались на руках.
Поэтому туристы расстроились и поехали обратно в Россию.
Они - такие же потерпевшие, как и Скрипали!!!
rogerrabbit 06 сентября 2018 | 12:26
sm59: два туриста совершенно случайно оказались в Солсбери
это совершенно очевидно
центральный телевизор это докажет как дважды два
а имена туристов совершенно «нам ничего не говорят»
и найти их, а тем более спросить, совершенно не представляется возможным
более того: таковых персонажей среди граждан РФ не значится, поскольку они они ещё год назад выехали на постоянное проживание в Занзибар
так что все это вымыслы и провокации
vargor 06 сентября 2018 | 12:31
sm59: Потерпевшие, которых смертоносный "новичок" почему-то пощадил. Как и всё Солсбери. Куда делись мозги у Мэй, ОЗХО, британской полиции и подобных? Смешались с русофобской мочёй и не варят.
ramses333 06 сентября 2018 | 12:24
Замглавы МВД Великобритании ответил замглавы МИДа России.
Предположим англичане попали пальцем в небо. Что в этом случае должна сделать российская сторона? Найти этих двоих. Продемонстрировать их миру, а с ними - убедительные доказательства оплошности англичан. Ничего нет проще. Что мы видим на деле - молчание в ответ, которое прерывается "патриотическим" урчанием МИДа и "Калинкой" Маши Захаровой.
zik14 06 сентября 2018 | 12:26
М-мда. А ведь были времена, когда на этих островах урождались великие люди....
ly4_sveta 06 сентября 2018 | 12:31
Путин горд! ))) Путин очень гордится таким вердиктом!
Вот как! Довёл! Сотворил! Напакостил! Победил!
Как и любой злодей чувствует себя великим и
непобедимым, могущим влиять своими преступными
замыслами на весь миропорядок, выводя из «строя»
право, законы и прочие демократические и человечные
ценности, круша, портя, ломая, издеваясь, убивая, воруя,
угнетая, арестовывая, избивая, захватывая.
nata_roo 06 сентября 2018 | 12:35
Операция Кремлем проведена блестяще! Побочным эффектом - рост рейтинга пернатого после таких заявлений.