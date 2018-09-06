Ответственность за отравление в Солсбери лежит лично на Владимире Путине – заявил замглавы МВД Великобритании

Накануне полиция страны обнародовала данные предполагаемых исполнителей покушения.

Правительство российского президента Путина «контролирует, спонсирует и направляет» ГРУ – заявил в эфире «Би-би-си» замминистра МВД Великобритании Бен Уоллес. По его словам, поэтому российский лидер несет «конечную ответственность» за отравление в Солсбери. Как отмечает The Telegraph, Уоллес в своих заявлениях пошел дальше премьер-министра Терезы Мэй, которая накануне не стала напрямую называть имя Путина в связи с этим инцидентом.

Накануне полиция Великобритании назвала имена подозреваемых в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Это российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов. Следователи предполагают, что имена вымышленные, хотя паспорта исполнителей преступления были подлинными. По словам Терезы Мэй, оба мужчины служат в ГРУ. В номере лондонского отеля, где они останавливались, были найдены следы вещества «Новичок».

Российская сторона отрицает все обвинения в причастности к отравлению. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что имена подозреваемых «нам ничего не говорят».