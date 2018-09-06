Британский люксовый бренд «Burberry» объявил, что больше не будет уничтожать непроданную продукцию
А также откажется от использования натурального меха.
В июле компания обнародовала отчеты, из которых следует, что за год уничтожено вещей и парфюмерии на 28 миллионов фунтов.
Комментарии1
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xuato 06 сентября 2018 | 11:35
И так загадили планету, что производить омно не просто не выгодная трата ресурсов, но и опасно для жизни человечества.