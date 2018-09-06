Верховный суд Индии отменил закон об уголовном наказании за гомосексуальные отношения
Верховный суд Индии отменил закон об уголовном наказании за гомосексуальные отношения, — сообщает ВВС. Решение приветствовали десятки активистов, собравшихся у здания Верховного суда.
В Индии сексуальные контакты между лицами одного пола наказывали десятью годами тюрьмы – закон был принят еще в 1860 году.
Комментарии1
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velbkeirf1 06 сентября 2018 | 11:51
Решения приветствовали десятки активистов\\\\\\\\\\\\\\\\
похоже это были наши либерасты отдыхавшие на ГОА