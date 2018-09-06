Президент США утверждает, что не обсуждал возможность убийства лидера Сирии Башара Асада

Трамп заявил об этом на встрече с эмиром Кувейта Сабахом ас-Сабахом, — сообщает Reuters.

Трамп назвал выдумкой книгу журналиста газеты Вашингтон Пост, Боба Вудворда, в которой говорится о том, что Трамп предложил главе Пентагона ликвидировать Асада после химической атаки в Идлибе в апреле 2017 года.