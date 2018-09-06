Президент США утверждает, что не обсуждал возможность убийства лидера Сирии Башара Асада
Трамп заявил об этом на встрече с эмиром Кувейта Сабахом ас-Сабахом, — сообщает Reuters.
Трамп назвал выдумкой книгу журналиста газеты Вашингтон Пост, Боба Вудворда, в которой говорится о том, что Трамп предложил главе Пентагона ликвидировать Асада после химической атаки в Идлибе в апреле 2017 года.
Комментарии7
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ematveev 06 сентября 2018 | 11:35
Утверждает, что не обсуждал? Значит стопроцентно обсуждал.
Я все правильно сказал, братья-либерасты? Ведь по вашей логике - все именно так.
"Возражает - значит точно виноват" (с)
haldey 06 сентября 2018 | 11:43
ematveev: На воре и шапка горит)))
Но президент СШей не может лгать, он точно не обсуждал, утвердил, и дело в стороне, а то еще подумают, что Америка вмешивается во внутренние дела других государств, ни в коем разе... "Никогда такого не было, и вот опять")))
armeec 06 сентября 2018 | 12:17
haldey: Нетс, какжес, онеж демократы.
utax 06 сентября 2018 | 11:41
Из за пары слизняков Путина и Ассада весь мир страдает.
haldey 06 сентября 2018 | 11:46
utax: А от Трампа он прямо в восторге))) Весь мир)))
velbkeirf1 06 сентября 2018 | 11:56
utax: А У тебя геморрой или запущенная гонорея?
cromwel 06 сентября 2018 | 12:34
Правильно, че тут обсуждать! Приказы надо выполнять без обсуждений! Трамп сказал, ЦРУ сделал!