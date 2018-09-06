Счетная палата считает недостаточным уровень цифровизации в системе управления ФСИН
Значительная часть оборудования используется неэффективно, не эксплуатируется или неисправна.
В 2015-2017 годах на информатизацию ФСИН из федерального бюджета было выделено почти 9 миллиардов рублей, — отмечает Интерфакс.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 06 сентября 2018 | 11:35
Можно подумать, что цифровые технологии снизят преступность в самой ФСИН.
ФСИН, как гулаговскую систему, нельзя реформировать, а надо ликвидировать.
В данных условиях людей не перевоспитывают, а поставляют новых преступников, даже из тех, кто туда попал случайно.
vasyakirin 06 сентября 2018 | 12:33
danko1: Странно, там даже имен нет«ЗК 12345678», а цифровизация недостаточна...?
neon001 06 сентября 2018 | 11:54
инновация,модернизация плюс цифровизация всей страны.