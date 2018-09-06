Бывший президент футбольного клуба Амкар, Геннадий Шилов, потребовал банкротства клуба через суд

Дата рассмотрения иска пока не назначена. Долг организации перед кредиторами и работниками — 540 миллионов рублей. Причем, Шилов крупнейший кредитор.

Амкар, выступавший в российской премьер-лиге с 2004 года, в этом году не смог подтвердить свои финансовые возможности и не прошел лицензирование РФС, — напоминает Коммерсант.

Ранее в суд обратились и бывшие игроки Амкара, чтобы получить заработную плату. Часть исков уже удовлетворена.