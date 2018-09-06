Руководство Единой России может сегодня объявить о подготовленных поправках к пенсионной реформе,
Это сообщает Коммерсант со ссылкой на источники, близкие к Госдуме.
Объявление накануне единого дня голосования 9-го сентября призвано помочь партии в регионах, — считают собеседники газеты. В частности, «единороссы» могут предложить направлять в Пенсионный фонд деньги, которые изымают у коррупционеров, сохранить региональные льготы для жителей Крайнего Севера, а также выплачивать страховую часть пенсий до наступления пенсионного возраста.
Комментарии15
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putin2018 06 сентября 2018 | 11:33
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
andreykochnev 06 сентября 2018 | 11:35
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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
gordy 06 сентября 2018 | 11:38
Путин от своего не отступит?
astet 06 сентября 2018 | 11:53
gordy: Путину нужно объявить импичмент,
а ЕР объявить вне закона!
danko1 06 сентября 2018 | 11:40
andreykochnev: Это принятие решения накануне выборов надо расценивать как подкуп избирателей, за что кандидатов от ЕР надо с выборов снимать.
alexakimfaa 06 сентября 2018 | 12:41
danko1: Да - вы правы - ЕР недостойна никакой поддержки граждан!..Наоборот - после её позорного голосования "за" повышение пенсионного возраста,она стала, как принято сейчас говорить "токсична"...Проще говоря - от неё только один вред...
xuato 06 сентября 2018 | 11:39
Обсуждают покойника отпеть в белых или черных тапочках. Вся эта реформа безмозглая политика власти перекинуть всю свою некомпетентность и воровство не по чину на простых граждан РФ.
liliyask 06 сентября 2018 | 11:51
пусть вертают все взад))) и никаких поправок!
ura_123 06 сентября 2018 | 12:01
liliyask: Боюсь что вертать взад не будут,а вот ввернуть россиянам по самые помидоры,с них станется)))
Во всяком случае пока этот кагал у власти.
liliyask 06 сентября 2018 | 12:21
ura_123: от россиян сейчас зависит)
tvitov66 06 сентября 2018 | 12:29
liliyask: это когда это от россиян в России что-то зависело?
Все всегда решали вожди, цари, князья, императоры, главари, председатели и даже секретари
s011ma 06 сентября 2018 | 11:55
И будет нам счастье...
ura_123 06 сентября 2018 | 11:58
Вот они враги народа,решили обновить фасад своей воровской партии. Недаром кто то наблюдательный точно определил название этому сомну-партия жуликов и воров.
Моё оценочное суждение.
y3emen1 06 сентября 2018 | 12:01
поздно пить "боржоми"...
alexakimfaa 06 сентября 2018 | 12:35
Едросня не может предлагать что-то, улучшающее жизнь граждан - эта партия уже проявила себя,как чума для народа...Тому - масса фактов...