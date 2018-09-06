Руководство Единой России может сегодня объявить о подготовленных поправках к пенсионной реформе,

Это сообщает Коммерсант со ссылкой на источники, близкие к Госдуме.

Объявление накануне единого дня голосования 9-го сентября призвано помочь партии в регионах, — считают собеседники газеты. В частности, «единороссы» могут предложить направлять в Пенсионный фонд деньги, которые изымают у коррупционеров, сохранить региональные льготы для жителей Крайнего Севера, а также выплачивать страховую часть пенсий до наступления пенсионного возраста.