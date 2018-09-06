Задержали человека, который открыл стрельбу во время встречи с избирателями кандидата в губернаторы Подмосковья
Полицейские задержали человека, который открыл стрельбу во время встречи с избирателями кандидата в губернаторы Подмосковья от «Альянса зеленых Лилии Беловой.
Мужчина выстрелили в воздух предположительно из травматического пистолета. Пострадавших нет, — рассказали ТАСС в управлении МВД по Сергиево-Посадскому району. В отношении задержанного составлен административный протокол.
Комментарии2
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cattt 06 сентября 2018 | 12:00
Глупость несусветная, для того кто стрелял и для тех кто его задержал, хлопушками порой так шумят, спать не дают, а тут один хлопок, а шуму,,,
piter_ug 06 сентября 2018 | 12:31
Даунбасовец небось резвился или лугандольер.