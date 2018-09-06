Полицейские задержали человека, который открыл стрельбу во время встречи с избирателями кандидата в губернаторы Подмосковья от «Альянса зеленых Лилии Беловой.

Мужчина выстрелили в воздух предположительно из травматического пистолета. Пострадавших нет, — рассказали ТАСС в управлении МВД по Сергиево-Посадскому району. В отношении задержанного составлен административный протокол.