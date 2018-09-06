На открытом чемпионате США по теннису стали известны все полуфиналисты
На US Open в этом году к стадии полуфинала не осталось ни одного американца среди мужчин – последнего, Джона Изнера, выбил аргентинец Хуан Мартин дель Потро.
Дель Потро сыграет в полуфинале с Рафаэлем Надалем. Другая пара: Новак Джокович и Кеи Нисикори. Джоковича в этой паре хоть и называют фаворитом, стоит отметить, что японец уже выходил в финал US OPEN, а японский теннис бьет рекорды. Впервые в одиночных турнирах японец и японка играют в полуфиналах . 20 летняя НАОМИ ОСАКА сыграет с американкой Мэдисон Киз.
Вторая пара женского полуфинала Серена Вильямс и Анастасия Севастова. Сейчас Севастова опережает Серену Вильямс в рейтинге WTA, они находятся на 18 и 26 позиции соответственно, но предсказать результат этого матча практически невозможно.
Напомним, что последним российским представителем на турнире была Мария Шарапова. Она выбыла на стадии 1⁄16 финала
Комментарии1
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dtyzgblfhfc 06 сентября 2018 | 11:47
чё опять Россия накормила мельдонием соперников Пиндостана? а чёж пиндосцы не жруть мельдоний? нажрались бы и сразу стали бы чумпиёнами усего мира!!!!!))))))