На открытом чемпионате США по теннису стали известны все полуфиналисты

На US Open в этом году к стадии полуфинала не осталось ни одного американца среди мужчин – последнего, Джона Изнера, выбил аргентинец Хуан Мартин дель Потро.

Дель Потро сыграет в полуфинале с Рафаэлем Надалем. Другая пара: Новак Джокович и Кеи Нисикори. Джоковича в этой паре хоть и называют фаворитом, стоит отметить, что японец уже выходил в финал US OPEN, а японский теннис бьет рекорды. Впервые в одиночных турнирах японец и японка играют в полуфиналах . 20 летняя НАОМИ ОСАКА сыграет с американкой Мэдисон Киз.

Вторая пара женского полуфинала Серена Вильямс и Анастасия Севастова. Сейчас Севастова опережает Серену Вильямс в рейтинге WTA, они находятся на 18 и 26 позиции соответственно, но предсказать результат этого матча практически невозможно.