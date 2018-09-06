Среди россиян растет социальная напряженность, — утверждают в Левада-центре
Этот процесс начался еще в конце прошлого года, и у этого есть целый комплекс причин, — сказал «Эху» директор аналитического центра организации Лев Гудков.
Лев Гудков добавил, что социальная напряженность больше всего выросла среди рабочих и представителей малого бизнеса из провинции.
По словам аналитика, это не приведет к какому-либо протесту, поскольку сейчас нет общественного движения или политической силы, которые могли бы его организовать.
Комментарии28
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aleks50 Алексей Клубников 06 сентября 2018 | 11:07
Это не приведёт к протесту? 53% готовы лично принять участие в протестах. Алло, Левада, что курили?
danko1 06 сентября 2018 | 11:10
aleks50: Давно известно, что из желающих участвовать в протесте, только каждый 10-ый реально выходит на митинги.
Остальные запуганные или просто протестуют молча, на кухне.
Путин уничтожил гласность и реальную оппозицию, что характерно для узурпатора, желающего править вечно.
varlam59 06 сентября 2018 | 11:26
danko1: Заодно с западными прихвостнями никто не протестовать не будет. И голосовать за вашу публику на выборах тоже. Растёт левый протест, который подогревает социальная напряжённость и несправедливость. Долой капитализм в любых его проявлениях!
Вот на это в России спрос будет большим. И левый поворот неизбежен.
varlam59 06 сентября 2018 | 11:29
varlam59: Исправление опечатки: "заодно с западными прихвостнями никто протестовать не будет"
Западные прихвостни именуемые пятой колонной, либерастами, национал-предателями и сами это понимают видя каков на них спрос в России.
tks 06 сентября 2018 | 11:33
varlam59: Фашист-большевик ты дядя. Помёт красно-коричневый. Лечиться бы тебе срочно.
varlam59 06 сентября 2018 | 12:03
tks: Не суди по себе фашист. Именно ты коричневый помёт и неудивительно, что ты на стороне бандеровской нечисти. Иди вместе с Порубием целовать задницу Гитлера. Она, как заявил Порубий, самая демократичная.
tks 06 сентября 2018 | 11:31
varlam59: Левотина уже "поуправляла" страной. Хватит!
varlam59 06 сентября 2018 | 11:37
tks: А это не вам решать, а большинству. Своим комментарием вы подтвердили, что прозападные либерасты никакого отношения к протесту вызванному социальной несправедливостью не имеют. Эта ваша публика подыгрывая западным интересам воюет исключительно против Путина. А стоит таким как вы негодяям прийти к власти, социальная напряжённость только усилится. Хорошо, что вам ничего в России не светит абсолютно!
plat32 06 сентября 2018 | 11:40
danko1: Давно известно, что из желающих участвовать в протесте, только каждый 10-ый реально выходит на митинги.
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Ежели население России надвое поделить (отбросив напрочь совсем малолеток, беспомощных и безразличных) и от частного взять 53% (это практически будет четверть РОссии) и из этой четверти каждого десятого взять, то на митинги должны выходить по России и миллиончика 3 или 4, а выходят, в лучшем случае, раз в десять меньше. Что-то не вяжется.
avp235 06 сентября 2018 | 11:46
"...сейчас нет общественного движения или политической силы, которые могли бы его организовать".
Когда-то кто-то сказал: "Есть такая партия!"
Также вспоминается лозунг, который сопровождал нас большую часть жизни: "Коммунисты вперед!"
Ау, где вы?
polsan 06 сентября 2018 | 11:11
aleks50: Не люблю ЛИВАДУ и ей не верю! Но тут они попали в точку, не будет никаких протестов,поскольку сейчас нет общественного движения или политической силы, которые могли бы его организовать!
varlam59 06 сентября 2018 | 11:31
aleks50: Не путайте левый протест от несправедливости и социальной напряжённости с протестом либерастни ненавидящей лично Путина, но никак не протестующих против социальной несправедливости. Право-либеральные эгоисты-людоеды и справедливость вещи несовместимые.
polikarpich 06 сентября 2018 | 12:06
varlam59: Да кому упёрся этот твой Путин ЛИЧНО? Протест зреет именно против той паскудной системы, символом и "говорящей головой" которой он является.
И протест тоже разный. И левый, и правый, и посерединке тоже протестуют.
tvitov66 06 сентября 2018 | 11:07
Ужас! И это "в то время, когда наш район еще не полностью рассчитался с государством по шерсти и мясу!"(с)
pro_hanov 06 сентября 2018 | 11:15
tvitov66: Природа социальной напряжённости чисто демографическая: растёт число тех, кто хочет воровать, но снижается число тех, у кого можно что-то украсть (с)
Очень эта фраза понравилась.
varlam59 06 сентября 2018 | 11:44
pro_hanov: Такую отвратительную фразу могут выдать исключительно бессовестные эгоисты.
tks 06 сентября 2018 | 11:11
"А глуповцы стояли на коленах и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли. Господи! чего они не передумали в это время! Думают: станут они теперь есть горчицу, - как бы на будущее время еще какую ни на есть мерзость есть не заставили; не станут - как бы шелепов не пришлось отведать. Казалось, что колени в этом случае представляют средний путь, который может умиротворить и ту и другую стороны."
© М.Е.Салтыков-Щедрин. "История одного города".
varlam59 06 сентября 2018 | 11:53
tks: Вы лучше вспомните про социалистическую революцию 1917 года. Социальная несправедливость ведёт к её повторению. Это неизбежно в России.
polikarpich 06 сентября 2018 | 12:13
varlam59: Тебе бы Дон Кихота Ламанчского на аватарку. Больше бы подошло.
А вообще, это речи какого-то недорезанного троцкиста.
lager23 06 сентября 2018 | 11:22
По словам аналитика, это не приведет к какому-либо протесту
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Это приведёт к разгударствлению, саботажу, неуплате налогов и штрафов .... страна будет медленно разваливаться, люди уходить в тень, чтобы выжить!
johnywalker 06 сентября 2018 | 11:25
Зато уже никто больше не станет врать про "всенародную любовь к путину"
varlam59 06 сентября 2018 | 11:56
johnywalker: Не отрывайтесь от реальности. Подавляющее число россиян полностью поддерживают внешнюю политику Путина и его восстановление Армии и суверенитета страны. Независимо от политических взглядов. Против только прозападная публика, количество которой невелико.
А вот внутри страны недовольство системой всевластия бабла, несправедоивости и жадного эгоизма растёт. Путин имеет большой рейтинг за внешнюю политику и ему пока прощали несправедливость в стране.
polikarpich 06 сентября 2018 | 12:09
varlam59: То есть, он имеет якобы большой рейтинг (а на самом деле - ниже плинтуса) за пустопорожние понты и распальцовку на международном уровне?
johnywalker 06 сентября 2018 | 12:20
varlam59: Успехи внешней политики - это пинком под зад из G8 и санкции, которые сразу же ударили по карманам простых россиян? Экономика - это всегда продолжение политики
rexis 06 сентября 2018 | 11:25
В один "прекрасный "момент вся эта злоба которая сейчас копится в людях , выйдет наружу .Обязательно .Во что это выльется один бог знает , но ничего хорошего не будет ,точно
varlam59 06 сентября 2018 | 11:59
rexis: Ничего хорошего буржуев не ждёт в России, это точно. Скми виноваты. Не нужно быть жадными эгоистами. Сам Бог велел делиться. И уж конечно, не становиться богачом за счёт чужого труда. Вспомните притчу про верблюда, богача и игольое ушко.
xuato 06 сентября 2018 | 11:37
Крым уже блевонул на скрепность,, кто следующий?
varlam59 06 сентября 2018 | 11:48
xuato: Кто вас обманул? Депутат Рады проведший свой отпуск в Крыму рассказывает об обратном. На всех встречах с крымчанами и беседах с ними он узнал, что крымчане категорически не желают возвращаться на Украину.
https://lenta.ru/news/2018/09/06/relax/