Z Архив новостей новости
5 28 6 1746
11:03, 06 сентября 2018

Среди россиян растет социальная напряженность, — утверждают в Левада-центре

Этот процесс начался еще в конце прошлого года, и у этого есть целый комплекс причин, — сказал «Эху» директор аналитического центра организации Лев Гудков.

Лев Гудков добавил, что социальная напряженность больше всего выросла среди рабочих и представителей малого бизнеса из провинции.

По словам аналитика, это не приведет к какому-либо протесту, поскольку сейчас нет общественного движения или политической силы, которые могли бы его организовать.

Комментарии

28

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

aleks50 Алексей Клубников 06 сентября 2018 | 11:07

Это не приведёт к протесту? 53% готовы лично принять участие в протестах. Алло, Левада, что курили?

danko1 06 сентября 2018 | 11:10

aleks50: Давно известно, что из желающих участвовать в протесте, только каждый 10-ый реально выходит на митинги.
Остальные запуганные или просто протестуют молча, на кухне.
Путин уничтожил гласность и реальную оппозицию, что характерно для узурпатора, желающего править вечно.

varlam59 06 сентября 2018 | 11:26

danko1: Заодно с западными прихвостнями никто не протестовать не будет. И голосовать за вашу публику на выборах тоже. Растёт левый протест, который подогревает социальная напряжённость и несправедливость. Долой капитализм в любых его проявлениях!
Вот на это в России спрос будет большим. И левый поворот неизбежен.

varlam59 06 сентября 2018 | 11:29

varlam59: Исправление опечатки: "заодно с западными прихвостнями никто протестовать не будет"
Западные прихвостни именуемые пятой колонной, либерастами, национал-предателями и сами это понимают видя каков на них спрос в России.

tks 06 сентября 2018 | 11:33

varlam59: Фашист-большевик ты дядя. Помёт красно-коричневый. Лечиться бы тебе срочно.

varlam59 06 сентября 2018 | 12:03

tks: Не суди по себе фашист. Именно ты коричневый помёт и неудивительно, что ты на стороне бандеровской нечисти. Иди вместе с Порубием целовать задницу Гитлера. Она, как заявил Порубий, самая демократичная.

tks 06 сентября 2018 | 11:31

varlam59: Левотина уже "поуправляла" страной. Хватит!

varlam59 06 сентября 2018 | 11:37

tks: А это не вам решать, а большинству. Своим комментарием вы подтвердили, что прозападные либерасты никакого отношения к протесту вызванному социальной несправедливостью не имеют. Эта ваша публика подыгрывая западным интересам воюет исключительно против Путина. А стоит таким как вы негодяям прийти к власти, социальная напряжённость только усилится. Хорошо, что вам ничего в России не светит абсолютно!

plat32 06 сентября 2018 | 11:40

danko1: Давно известно, что из желающих участвовать в протесте, только каждый 10-ый реально выходит на митинги.
--------------------------------------------------------------------------
Ежели население России надвое поделить (отбросив напрочь совсем малолеток, беспомощных и безразличных) и от частного взять 53% (это практически будет четверть РОссии) и из этой четверти каждого десятого взять, то на митинги должны выходить по России и миллиончика 3 или 4, а выходят, в лучшем случае, раз в десять меньше. Что-то не вяжется.

avp235 06 сентября 2018 | 11:46

"...сейчас нет общественного движения или политической силы, которые могли бы его организовать".

Когда-то кто-то сказал: "Есть такая партия!"
Также вспоминается лозунг, который сопровождал нас большую часть жизни: "Коммунисты вперед!"
Ау, где вы?

polsan 06 сентября 2018 | 11:11

aleks50: Не люблю ЛИВАДУ и ей не верю! Но тут они попали в точку, не будет никаких протестов,поскольку сейчас нет общественного движения или политической силы, которые могли бы его организовать!

varlam59 06 сентября 2018 | 11:31

aleks50: Не путайте левый протест от несправедливости и социальной напряжённости с протестом либерастни ненавидящей лично Путина, но никак не протестующих против социальной несправедливости. Право-либеральные эгоисты-людоеды и справедливость вещи несовместимые.

polikarpich 06 сентября 2018 | 12:06

varlam59: Да кому упёрся этот твой Путин ЛИЧНО? Протест зреет именно против той паскудной системы, символом и "говорящей головой" которой он является.
И протест тоже разный. И левый, и правый, и посерединке тоже протестуют.

tvitov66 06 сентября 2018 | 11:07

Ужас! И это "в то время, когда наш район еще не полностью рассчитался с государством по шерсти и мясу!"(с)

pro_hanov 06 сентября 2018 | 11:15

tvitov66: Природа социальной напряжённости чисто демографическая: растёт число тех, кто хочет воровать, но снижается число тех, у кого можно что-то украсть (с)

Очень эта фраза понравилась.

varlam59 06 сентября 2018 | 11:44

pro_hanov: Такую отвратительную фразу могут выдать исключительно бессовестные эгоисты.

tks 06 сентября 2018 | 11:11

"А глуповцы стояли на коленах и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли. Господи! чего они не передумали в это время! Думают: станут они теперь есть горчицу, - как бы на будущее время еще какую ни на есть мерзость есть не заставили; не станут - как бы шелепов не пришлось отведать. Казалось, что колени в этом случае представляют средний путь, который может умиротворить и ту и другую стороны."

© М.Е.Салтыков-Щедрин. "История одного города".

varlam59 06 сентября 2018 | 11:53

tks: Вы лучше вспомните про социалистическую революцию 1917 года. Социальная несправедливость ведёт к её повторению. Это неизбежно в России.

polikarpich 06 сентября 2018 | 12:13

varlam59: Тебе бы Дон Кихота Ламанчского на аватарку. Больше бы подошло.
А вообще, это речи какого-то недорезанного троцкиста.

lager23 06 сентября 2018 | 11:22

По словам аналитика, это не приведет к какому-либо протесту
//////////
Это приведёт к разгударствлению, саботажу, неуплате налогов и штрафов .... страна будет медленно разваливаться, люди уходить в тень, чтобы выжить!

johnywalker 06 сентября 2018 | 11:25

Зато уже никто больше не станет врать про "всенародную любовь к путину"

varlam59 06 сентября 2018 | 11:56

johnywalker: Не отрывайтесь от реальности. Подавляющее число россиян полностью поддерживают внешнюю политику Путина и его восстановление Армии и суверенитета страны. Независимо от политических взглядов. Против только прозападная публика, количество которой невелико.
А вот внутри страны недовольство системой всевластия бабла, несправедоивости и жадного эгоизма растёт. Путин имеет большой рейтинг за внешнюю политику и ему пока прощали несправедливость в стране.

polikarpich 06 сентября 2018 | 12:09

varlam59: То есть, он имеет якобы большой рейтинг (а на самом деле - ниже плинтуса) за пустопорожние понты и распальцовку на международном уровне?

johnywalker 06 сентября 2018 | 12:20

varlam59: Успехи внешней политики - это пинком под зад из G8 и санкции, которые сразу же ударили по карманам простых россиян? Экономика - это всегда продолжение политики

rexis 06 сентября 2018 | 11:25

В один "прекрасный "момент вся эта злоба которая сейчас копится в людях , выйдет наружу .Обязательно .Во что это выльется один бог знает , но ничего хорошего не будет ,точно

varlam59 06 сентября 2018 | 11:59

rexis: Ничего хорошего буржуев не ждёт в России, это точно. Скми виноваты. Не нужно быть жадными эгоистами. Сам Бог велел делиться. И уж конечно, не становиться богачом за счёт чужого труда. Вспомните притчу про верблюда, богача и игольое ушко.

xuato 06 сентября 2018 | 11:37

Крым уже блевонул на скрепность,, кто следующий?

varlam59 06 сентября 2018 | 11:48

xuato: Кто вас обманул? Депутат Рады проведший свой отпуск в Крыму рассказывает об обратном. На всех встречах с крымчанами и беседах с ними он узнал, что крымчане категорически не желают возвращаться на Украину.
https://lenta.ru/news/2018/09/06/relax/

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Зачем ходить на выборы? Поймите, что ничего просто так не дается — за свое право на лучшую жизнь надо бороться. Институт выборов хрупкий и пока еще неустоявшийся. Но это институт твоей власти…

5 136 6 8112 05.09
Kвыборы, видео, общество, мнения
Блоги

МИД РФ: Выступление Терезы Мэй выдержано в абсолютно неприемлемой тональности В нем содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес Российской Федерации и двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации…

5 68 6 5878 09:45
Kскрипаль, великобритания, рф, политика, расследования, конфликты, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Бизнес модель 90-х «фирма-однодневка» жива. А журналисты нет Для того, чтобы вы понимали: вся сумма затрат ориентировочно составила более 20 тысяч долларов, «Ходорковский» (его люди, структуры — не знаю) постфактум компенсировал 3 тысячи евро…

5 220 6 45821 30.08
Kходорковский, журналистика, финансы, трагедии, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

ЦУР закрыт. Зря Убил Джемаля, Расторгуева и Радченко не ЦУР, не Коняхин и не Ходорковский. А мы говорим про истинных убийц как-то вскользь и на втором плане. И только помогаем замотать и заболтать это дело…

5 101 6 29615 30.08
Kходорковский, журналистика, расследования, трагедии, мнения
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Карандаш В переводе с татарского языка «кара» значит черный, а «таш» переводится как «камень». К слову, известная дворянская фамилия образован от старинного тюркского имени «Дашкай», в переводе означает каменный…

5 59 6 7511 03.09
Kязыки, передачи, образование, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Ну хорошо тебе без бога – ладно, но зачем при этом ненавидеть или презирать тех, для кого он есть…

5 122 6 17447 31.08
#слушать 01:46:47 8читать ;смотреть $скачать 24.4 МБ
Kобщество, видео, передачи
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Тревожные вести из Ливии Кощунственно и цинично звучат «призывы» из Вашингтона, Лондона, Парижа и Рима «немедленно отказаться от применения силы». Видимо, в этих странах давно забыли, что именно они являются авторами ливийской национальной трагедии…

5 72 6 9659 03.09
Kливия, конфликты, политика, мнения
Интервью Особое мнение

Юрий Сапрыкин гость: Юрий Сапрыкин журналист

Масштаб фигуры Кобзона в том, что в нем уживались несколько разных людей. Разных карьер, разных профессий, ипостасей. К каждой из которых все относились по-разному…

5 57 6 13793 30.08
#слушать 37:01 8читать ;смотреть $скачать 8.5 МБ
Kполитика, власть, общество, серебренников, видео, передачи
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

+ Моя Москва Моя Москва Сколько сомнений, сколько неуверенности было сначала: Полюбит ли меня Москва? Признает ли своим?...

5 65 6 10010 31.08
Kвыборы, политика, общество, видео
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

ЦУР и ЦАР. В смерти прошу винить Вопрос в том, зачем создавать и заявлять проекты с такими громкими названиями, нанимать туда сотрудников, если даже не можешь определить и признать зону своей ответственности в случае фатальной ошибки?..

5 97 6 27542 30.08
Kжурналистика, трагедии, ходорковский, расследования, мнения
Блоги

Diletant.media история

«Стоять насмерть. За Волгой для нас земли нет!» Именно в эти страшные месяцы фашисты достигли самых дальних точек своего наступления. На юге они углубились на 10-15 км на территорию Грузии, и вот осень-зима 42-ого. Сталинград…

5 56 6 8990 01.09
Kвойны, история, дилетант, события
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Похищение Европы А может, Трамп эту публикацию документов из клинтоновского фонда инициировал как раз ради поддержки путинского имиджа?..

5 202 6 32678 04.09
Kпутин, трамп, сша, политика, рф, ельцин, история, документы, события
Новости

В  России резко вырос уровень социальной напряженности, — выяснили социологи Левада Центра 72% респондентов волнует повышение цен, 48% обеспокоены ростом безработицы, еще 30% назвали экономический кризис и несправедливое распределение доходов…

5 44 6 7116
Блоги

«Подобного рода «расследования» псевдо-борцов с коррупцией»... Заявление о «завышении цен на продовольствие», поставляемое в войска национальной гвардии РФ…

5 74 6 12406 31.08
Kнавальный, росгвардия, финансы, продовольствие, события
Блоги

Михаил Михин блогер

Заметки о Нью-Йорке Они, такие же, как мы. Так же критикуют правительство, так же недовольны ситуацией в стране, но при этом они не боятся высказывать свое мнение открыто, зная, что у них нет полковника, который их посадит за репост в фейсбуке…

5 49 6 8428 04.09
Kнью-йорк, общество, события
Блоги

Карина Орлова журналист

«Я часть сопротивления внутри Администрации Трампа» Бывший экономический советник Трампа Гари Кон, который, как пишет в книге Вудворд, спрятал от Трампа указ о выходе из торгового соглашения с Южной Кореей… — он спасал страну или был соучастником?..

5 35 6 6226 08:32
Kсша, трамп, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Певица Юлия Самойлова заявила о готовности эмигрировать в Европу Видеообращение опубликовано на YouTube…

5 22 6 20600
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Не может быть высоких пенсий в средневековой стране. Это экономический факт, с которым избирателям, с восторгом голосовавшим за наступление Средневековья, придется считаться…

5 205 6 136111 01.09
#слушать 47:32 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Верите ли вы, что за «кокаиновым» делом стоят официальные российские лица?
5 60 6 23176 31.08
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Кремль близок к истерике, рейтинг Путина рухнет Народ действительно потерял доверие ко всем институтам власти и перешёл в режим жёсткого сбережения и калькулятора, считая, на сколько его на этот раз нахлобучили эти честные глаза…

5 425 6 376412 31.08
Kвласть, общество, пенсии, события
Блоги

+ На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка Эфир был посвящен погибшему руководителю так называемой ДНР…

5 235 6 206665 03.09
8читать ;смотреть
Kвидео, донецк, журналисты, тв, происшествия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7235044
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3646112

Сегодня в эфире