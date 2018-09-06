Этот процесс начался еще в конце прошлого года, и у этого есть целый комплекс причин, — сказал «Эху» директор аналитического центра организации Лев Гудков.

Лев Гудков добавил, что социальная напряженность больше всего выросла среди рабочих и представителей малого бизнеса из провинции.

По словам аналитика, это не приведет к какому-либо протесту, поскольку сейчас нет общественного движения или политической силы, которые могли бы его организовать.