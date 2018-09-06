Пользователи могут столкнуться с перебоями в работе интернета после 11-го октября
Это может произойти из-за первой в истории смены криптографических ключей. Об этом сообщает корпорация по управлению доменными именами и Ай-пи-адресами.
Российские крупные интернет-провайдеры сказали РБК, что готовы к смене ключей и не ожидают проблем.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 06 сентября 2018 | 10:37
Пусть не забудут привезти связки криптографических ключей на лубянку.
Иначе вообще весь Интернет у нас отрубят.
tks 06 сентября 2018 | 10:45
Всё мутят, от страха. Гэбилы.