Пользователи могут столкнуться с перебоями в работе интернета после 11-го октября

Это может произойти из-за первой в истории смены криптографических ключей. Об этом сообщает корпорация по управлению доменными именами и Ай-пи-адресами.

Российские крупные интернет-провайдеры сказали РБК, что готовы к смене ключей и не ожидают проблем.