В Краснодарском крае майора ФСБ Ивана Старых обвинили в вымогательстве взятки у дочки Газпрома
В Краснодарском крае майора ФСБ Ивана Старых обвинили в вымогательстве взятки у дочки Газпрома, компании «Газпромтранссервис», — сообщает Коммерсант, не называя источника информации.
По версии следствия, Старых организовал проверку компании, а затем начал угрожать руководству возбуждением уголовного дела, требуя взятку. Майор был задержан при передачи части взятки в полтора миллиона рублей.
В самом Газпроме не стали комментировать эту информацию.
Комментарии7
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pro_hanov 06 сентября 2018 | 10:33
Как зовут дочку Газпрома? Сколько ей лет? Имею интерес жениться.
danko1 06 сентября 2018 | 10:35
pro_hanov: Майор не знает, что ФСБ может брать взятки и заводить уголовные дела на всех, но не на ближайших подельников Путина и их многочисленных "дочек".
tvitov66 06 сентября 2018 | 10:40
danko1: странный Майор, как будто не знает что у конторок ГазЪпрЁма крыша не ниже генерала
luger_max_otto 06 сентября 2018 | 10:41
На святое покусился! На скрепы и духовность земли российской, выражающуюся в природном газе! Эх, майор, майор... Точнее- бывший майор.
oneoretwo 06 сентября 2018 | 10:36
...рутина в стабильном плешкостане...
wasielna 06 сентября 2018 | 10:47
Майор! "Не по чину берешь!"
perectukin 06 сентября 2018 | 10:49
Не тот уровень ...
Мельчают майоришки , им бы на пенсию , а они все по дочкам шастают.
Вот если б запросил 9 миллиардов - тогда другое дело , сразу на повышение с такими деньжищами пошел бы.