В Краснодарском крае майора ФСБ Ивана Старых обвинили в вымогательстве взятки у дочки Газпрома, компании «Газпромтранссервис», — сообщает Коммерсант, не называя источника информации.

По версии следствия, Старых организовал проверку компании, а затем начал угрожать руководству возбуждением уголовного дела, требуя взятку. Майор был задержан при передачи части взятки в полтора миллиона рублей.

В самом Газпроме не стали комментировать эту информацию.