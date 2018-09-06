У администрации президента в Москве выставлены пикеты в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова
116 дней назад он объявил голодовку. Как сообщает Новая газета, сейчас в одиночных пикетах стоят два человека.
В середине августа комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком округе отклонила два прошения о помиловании режиссера от его матери, Людмилы Сенцовой и архиепископа Симферопольского и Крымского, Климента.
Комментарии8
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norma_term 06 сентября 2018 | 10:37
На сайте Белого Дома зарегистрирована петиция " Спасти Олега Сенцова". Нужно собрать еще 20 тысяч подписей.
Сегодня это сайт недоступен с Украины, поэтому прошу всех , кто имеет возможность зайти на сайт, проголосовать под этой петицией.
Не дадим произойти убийству ! Свободу Олегу Сенцову !
tv_victim 06 сентября 2018 | 10:39
norma_term: Прекрати истерику, параноик! Не загнется твой херой. Поводит мурку весь срок и на свободу. С чистой совестью.
serge_moro 06 сентября 2018 | 11:00
tv_victim: В Питере он потренировался на кошках и бизнесменах. Прийдя в Кремль навечно он дорос до кремлевского маньяка,который мочит не в сортирах ,а уже в Великобритании и многократно. Создается впечатление,что должность президента реформировалась в профессионального убийцу и вора
cromwel 06 сентября 2018 | 10:39
norma_term: быстрее бы он копыта откинул, а то тратится на этого режиссера не стоит
lnmanusnostras1 06 сентября 2018 | 10:37
Пишите правду что ли, 116 дней назад он сел на диету...
piterjanis 06 сентября 2018 | 10:41
Свободу террористу!
noxepy_88 06 сентября 2018 | 10:42
Бугага!!! Доктор Хайдер 2.0!!!
nds_01 06 сентября 2018 | 10:58
Отпустите Олега Сенцова, сволочи!