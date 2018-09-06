У администрации президента в Москве выставлены пикеты в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова

116 дней назад он объявил голодовку. Как сообщает Новая газета, сейчас в одиночных пикетах стоят два человека.

В середине августа комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком округе отклонила два прошения о помиловании режиссера от его матери, Людмилы Сенцовой и архиепископа Симферопольского и Крымского, Климента.