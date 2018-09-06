Певица Юлия Самойлова заявила о желании эмигрировать в Европу

Об этом участница «Евровидения-2018» сообщила на своей странице в соцсетях.

Причину своего решения Юлия Самойлова не объяснила. Она ограничилась лишь своей фотографией с подписью «Международный аэропорт Шереметьево» и шестисекундным видеообращением, выложенным накануне в Инстаграме. Подробности певица обещала сообщить позднее. Пользователи соцсети после этого начали массово оставлять негативные комментарии в ее адрес. Между тем агент Самойловой подтвердил телеканалу «360», что она действительно находится на борту самолета. Куда певица летит, он не уточнил. При этом агент предположил, что ее заявление не носит политический характер. Напомним, в мае этого года Самойлова участвовала в «Евровидении» от России.

По результатам голосования во втором полуфинале певица не прошла в финал конкурса с песней «I Won’t Break». Это случилось впервые за всю историю участия нашей страны в «Евровидении». При этом в прошлом году украинские власти не пустили Самойлову в Киев, где также проходил конкурс «Евровидение». После этого Россия временно отказалась в нем участвовать.

29-летняя Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности. Она участвовала в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году.