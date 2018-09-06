Певица Юлия Самойлова заявила о желании эмигрировать в Европу
Об этом участница «Евровидения-2018» сообщила на своей странице в соцсетях.
Причину своего решения Юлия Самойлова не объяснила. Она ограничилась лишь своей фотографией с подписью «Международный аэропорт Шереметьево» и шестисекундным видеообращением, выложенным накануне в Инстаграме. Подробности певица обещала сообщить позднее. Пользователи соцсети после этого начали массово оставлять негативные комментарии в ее адрес. Между тем агент Самойловой подтвердил телеканалу «360», что она действительно находится на борту самолета. Куда певица летит, он не уточнил. При этом агент предположил, что ее заявление не носит политический характер. Напомним, в мае этого года Самойлова участвовала в «Евровидении» от России.
По результатам голосования во втором полуфинале певица не прошла в финал конкурса с песней «I Won’t Break». Это случилось впервые за всю историю участия нашей страны в «Евровидении». При этом в прошлом году украинские власти не пустили Самойлову в Киев, где также проходил конкурс «Евровидение». После этого Россия временно отказалась в нем участвовать.
29-летняя Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности. Она участвовала в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году.
Комментарии15
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starokozlovicky2gus 06 сентября 2018 | 10:06
В Крыму пела? Это дело. Ну так там и попляши.
pro_hanov 06 сентября 2018 | 10:10
starokozlovicky2gus: Будте человечнее! Самойлова - инвалид. Ей тяжело скрепы носить. Хотя скрепы - это такая штука, которую с охотой одеваешь на других, а самому носить не очень приятно, как оказывается.
tvitov66 06 сентября 2018 | 10:25
pro_hanov: Самойлова не прально поступает - не по порядку! Сперва надо эмигрировать в Европу, а уже потом смело заявлять о желании. Иначе может что-то пойти не так
mikhail_spb_ 06 сентября 2018 | 10:07
Недавно народонаселение демонстрировало любовь к Самойловой, а как только они решила свалить, тут же разразилось проклятиями в её адрес.
Н - непостоянство.
danko_dirka 06 сентября 2018 | 10:16
mikhail_spb_: не давно, вроде, вероятно, возможно, пролонгация, мильтоны, кадырка, наверное. Тролль юморной.
lager23 06 сентября 2018 | 10:49
danko_dirka: привет, Свинжа! Как ты? Как настроение?
Давно тебя не было, без тебя тролли скучны, хоть и пытаются подделать твои "перлы"!
Рад (честно), что ты оживишь скучное болото никчёмных кремлеботов, они хлам и скукота!
maestro_air 06 сентября 2018 | 10:09
Эх... Россия
oneoretwo 06 сентября 2018 | 10:11
...дубовая кора и боярышник - неважная замена современной медицине...
efilika 06 сентября 2018 | 10:14
И вроде среда для люей с ограниченными возможностями стала доступнее. Везде пандусы и лифты, подъемники в автобусах и общественном транспорте...не находите странным?
olenenok_zed 06 сентября 2018 | 10:25
Причину своего решения Юлия Самойлова не объяснила. (с)
причина лежит на поверхности )
Пользователи соцсети после этого начали массово оставлять негативные комментарии в ее адрес (с)
зачем жить рядом с этими олененками? ))))
hihi2raza 06 сентября 2018 | 10:32
Чтобы в россии жить, надо полным мудаком быть.
ymnikymnik 06 сентября 2018 | 10:49
Да это правда ! Она будет жить в Украине скоро ей дадут гражданство . Сотрудник из посольства Украины.
poluputing 06 сентября 2018 | 10:57
ymnikymnik: даже в недавно отпочковавшейся Украине приятней. Есть надежда вовремя добраться до цивильного сортира. Инвалид и выгребная яма несовместимы
ymnikymnik 06 сентября 2018 | 10:52
Россия стала токсичная её покидают все умные,здоровые и не здоровые даже без ногие.
tks 06 сентября 2018 | 10:54
Правильно: чем дальше от мордорашек, тем лучше.