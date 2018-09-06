Инцидент со стрельбой произошел во время встречи кандидата в губернаторы Подмосковья от партии «Альянс зеленых» Лилии Беловой с избирателями под Сергиевым Посадом, — рассказали Интерфаксу в штабе кандидата.

Стреляли из легковой машины, предположительно это был травматический пистолет. Никто не пострадал.

Белова написала заявление в полицию. Комментариев правоохранительных органов пока нет.