Инцидент со стрельбой произошел во время встречи кандидата в губернаторы Подмосковья от партии «Альянс зеленых»
Инцидент со стрельбой произошел во время встречи кандидата в губернаторы Подмосковья от партии «Альянс зеленых» Лилии Беловой с избирателями под Сергиевым Посадом, — рассказали Интерфаксу в штабе кандидата.
Стреляли из легковой машины, предположительно это был травматический пистолет. Никто не пострадал.
Белова написала заявление в полицию. Комментариев правоохранительных органов пока нет.
Комментарии1
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alex_melnikov Алексей Мельников 06 сентября 2018 | 10:51
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