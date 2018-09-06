Комиссия, расследующая появление отверстия в космическом корабле «Союз», сняла подозрения с бывшего рабочего
Комиссия, расследующая появление отверстия в космическом корабле «Союз», сняла подозрения с бывшего рабочего корпорации «Энергия». Его заподозрили в причастности из-за увольнения с предприятия.
Специалист цеха окончательной сборки, недавно покинувший предприятие, не мог иметь отношения к повреждению «Союза», поскольку он не работал с этим кораблем, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической области. Кто несет ответственность за появление пробоины, до сих пор остается загадкой. Известно лишь, что внутренняя комиссия корпорации «Энергия» считает, что это было сделано преднамеренно, поскольку работы внутри корабля, предполагающие сверление корпуса, в принципе не предусмотрены. Свое расследование комиссия должна завершить уже завтра, а в понедельник представить отчет главе госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину. Он ранее сообщил, что причиной утечки воздуха на МКС стало отверстие в пристыкованном «Союзе», которое кто-то просверлил дрелью. И сделали этого, когда корабль уже был полностью собран, рассказал источник ТАСС в отрасли. Между тем, «Роскосмос» ведет собственное расследование – комиссия госкорпорации выясняет все возможные причины возникшей нештатной ситуации.
Отверстие в обшивке «Союза» обнаружили 30 августа после того, как было зафиксировано падение давления. Экипажу корабля удалось загерметизировать пробоину
Комментарии21
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student_ru_ru 06 сентября 2018 | 10:04
Истина где-то рядом.
snamor 06 сентября 2018 | 10:07
student_ru_ru: В вине.
beregov_net 06 сентября 2018 | 10:09
snamor: в бояре
tvitov66 06 сентября 2018 | 10:17
beregov_net: а может все проще - над входом не удачно подкову прибили?
snamor 06 сентября 2018 | 10:30
tvitov66: Ещё проще - ответочка за Скрипалей.
tvitov66 06 сентября 2018 | 10:35
snamor: а чо Скрипалей разве прибили? Во время этой страшной и ужасной акции ГРУ кроме кота и посторонней БОМЖхи пострадавших нет ... и то кот от жажды кончился
snamor 06 сентября 2018 | 10:41
tvitov66: От Мей предупреждение. Типо, просверлим много дырок, если в наши дела соваться вздумаете.
tvitov66 06 сентября 2018 | 10:48
snamor: Агент 007 в космосе? И как называется британский ракетоноситель?
У них нашими детками и внучатами (не бедных ПУтриотов) все колледжи и университеты забиты, так что поверь, май френд, у них имеются куда более эффективные способы сдавить недомерку тестикулы
vpu2011 06 сентября 2018 | 10:05
Судя по всему довольные своей жизнью граждане росеи.
seryj_wolk 06 сентября 2018 | 10:29
vpu2011: Комиссия на Земле, а станция в космосе. Что и как эта комиссия в отрыве от места происшествия исследует непонятно. Ясно только одно, что идут лихородочные поиски крайнего. Еще даже не разобрались, там дырка или отвнрстие!
mikhail_spb_ 06 сентября 2018 | 10:05
А несчастный рабочий небось уже во всём сознался в лубянском подвале?
Батутчика-рагозина наверняка больше интересует как устроить утечки бабла на нужные офшорные счета, а не утечка воздуха.
grigol331 06 сентября 2018 | 10:36
mikhail_spb_:
В нормальной стране работяга стянул бы с этих псов немалую сумму за моральный ущерб. Но опричникам закон не писан.
oneoretwo 06 сентября 2018 | 10:06
...эх, не повезло рагозькину - такой "стрелочник" и соскочил...
jamba 06 сентября 2018 | 10:12
Кто, под видом кацэ, пронес на гравицапу сверло?;))
marktretiy 06 сентября 2018 | 10:14
Допросить, как у нас принято, с пристрастием, и расколется.
vasya_von_smetankin 06 сентября 2018 | 10:26
Помогите пенсионному фонду!
Летайте самолётами "Аэрофлота" и космическими кораблями "Роскосмоса!"
leonidkluev 06 сентября 2018 | 10:28
Надо показательный суд как в 37, расттрелять всех начиная от рабочего кончая Рогозиным, правда остальные все разбегутся, значит лагеря, фуфайки, кирзачи и железный занавес, нафиг космос нужен.
grigol331 06 сентября 2018 | 10:38
leonidkluev: нафиг космос нужен
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А никто и не говорит, что нужен космос, нужны бабки на его освоение.
cromwel 06 сентября 2018 | 10:42
Вот и стрелочник... думаю после бурения такой же дырочки в его заднице он и во всем другом сознаеься.
- что и часовню тоже я?...
tks 06 сентября 2018 | 10:56
Интересно - как Рогозин сказал, так значит, и случилось. Вот и всё расследование. Кого назначат вредителем?
vadimp 06 сентября 2018 | 10:59
"Отверстие в обшивке «Союза» обнаружили 30 августа после того, как было зафиксировано падение давления."
Типа пока летел за давлением не следили? :)
Пристыковался вопросов по давлению не было? :)