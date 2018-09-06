Комиссия, расследующая появление отверстия в космическом корабле «Союз», сняла подозрения с бывшего рабочего корпорации «Энергия». Его заподозрили в причастности из-за увольнения с предприятия.

Специалист цеха окончательной сборки, недавно покинувший предприятие, не мог иметь отношения к повреждению «Союза», поскольку он не работал с этим кораблем, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической области. Кто несет ответственность за появление пробоины, до сих пор остается загадкой. Известно лишь, что внутренняя комиссия корпорации «Энергия» считает, что это было сделано преднамеренно, поскольку работы внутри корабля, предполагающие сверление корпуса, в принципе не предусмотрены. Свое расследование комиссия должна завершить уже завтра, а в понедельник представить отчет главе госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину. Он ранее сообщил, что причиной утечки воздуха на МКС стало отверстие в пристыкованном «Союзе», которое кто-то просверлил дрелью. И сделали этого, когда корабль уже был полностью собран, рассказал источник ТАСС в отрасли. Между тем, «Роскосмос» ведет собственное расследование – комиссия госкорпорации выясняет все возможные причины возникшей нештатной ситуации.

Отверстие в обшивке «Союза» обнаружили 30 августа после того, как было зафиксировано падение давления. Экипажу корабля удалось загерметизировать пробоину