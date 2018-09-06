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09:32, 06 сентября 2018

Глава Минстроя: Владельцам нескольких квартир в аварийных домах не будут предоставлять при расселении новое жилье

Владельцам нескольких квартир в аварийных домах не будут предоставлять при расселении новое жилье из аварийного фонда, — заявил глава Минстроя, — его цитирует Российская газета.
Вместо этого собственникам предложат денежные компенсации в размере рыночной стоимости жилья.

Комментарии

8

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astet 06 сентября 2018 | 09:38

А на эту компенсацию, как водится,
можно будет лишь купить
берлогу медведя в соседнем лесу?
Вертикаль власти им. Путина
работает на благо народа!!!

omichka 06 сентября 2018 | 09:43

astet:
Подозреваю, что именно квартиры будут в лесу, и не будут отличаться от берлог. И не продать.
А компенсации могут быть использованы как стартовые при ипотеке.

vikwlad 06 сентября 2018 | 09:44

И что эти бедолаги приобретут на эти денежные компенсации?

curhatuy6 06 сентября 2018 | 09:46

А какже гребаная реновация???:)))

ihor_syvoryj 06 сентября 2018 | 09:53

И почём нонче аварийная квартира в дощатом бараке на окраине Усть-Зажопинска с удобствами в о дворе?

efilika 06 сентября 2018 | 10:02

ясен пень, в аварийном жилье какая там рыночная стоимость квартир?

timber_head 06 сентября 2018 | 10:09

Ну да, ну да... Компенсация по "определенным экспертным путем ценам с учетом амортизации жилья". Короче говоря, на неделю в дешевой гостинице хватит.

phoenix18 06 сентября 2018 | 10:30

Под владельцами нескольких квартир, как я понял, подразумевают лицо купившее специально несколько квартир в аварийном доме и желавшее получить уже по квартире за каждую?

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