Глава Минстроя: Владельцам нескольких квартир в аварийных домах не будут предоставлять при расселении новое жилье
Владельцам нескольких квартир в аварийных домах не будут предоставлять при расселении новое жилье из аварийного фонда, — заявил глава Минстроя, — его цитирует Российская газета.
Вместо этого собственникам предложат денежные компенсации в размере рыночной стоимости жилья.
Комментарии8
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astet 06 сентября 2018 | 09:38
А на эту компенсацию, как водится,
можно будет лишь купить
берлогу медведя в соседнем лесу?
Вертикаль власти им. Путина
работает на благо народа!!!
omichka 06 сентября 2018 | 09:43
astet:
Подозреваю, что именно квартиры будут в лесу, и не будут отличаться от берлог. И не продать.
А компенсации могут быть использованы как стартовые при ипотеке.
vikwlad 06 сентября 2018 | 09:44
И что эти бедолаги приобретут на эти денежные компенсации?
curhatuy6 06 сентября 2018 | 09:46
А какже гребаная реновация???:)))
ihor_syvoryj 06 сентября 2018 | 09:53
И почём нонче аварийная квартира в дощатом бараке на окраине Усть-Зажопинска с удобствами в о дворе?
efilika 06 сентября 2018 | 10:02
ясен пень, в аварийном жилье какая там рыночная стоимость квартир?
timber_head 06 сентября 2018 | 10:09
Ну да, ну да... Компенсация по "определенным экспертным путем ценам с учетом амортизации жилья". Короче говоря, на неделю в дешевой гостинице хватит.
phoenix18 06 сентября 2018 | 10:30
Под владельцами нескольких квартир, как я понял, подразумевают лицо купившее специально несколько квартир в аварийном доме и желавшее получить уже по квартире за каждую?