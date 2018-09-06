Глава Минстроя: Владельцам нескольких квартир в аварийных домах не будут предоставлять при расселении новое жилье

Владельцам нескольких квартир в аварийных домах не будут предоставлять при расселении новое жилье из аварийного фонда, — заявил глава Минстроя, — его цитирует Российская газета.

Вместо этого собственникам предложат денежные компенсации в размере рыночной стоимости жилья.