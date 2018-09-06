Он напомнил, что сейчас вождение без страховки наказывается штрафом от 500 до 800 рублей. По мнению замминистра, водители, у которых нет полиса, представляют общественную опасность и нарушают права добропорядочных участников дорожного движения, которые не получат возмещения ущерба от виновника ДТП без ОСАГО.