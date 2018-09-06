Штрафы за отсутствие ОСАГО могут быть повышены, — заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев
Он напомнил, что сейчас вождение без страховки наказывается штрафом от 500 до 800 рублей. По мнению замминистра, водители, у которых нет полиса, представляют общественную опасность и нарушают права добропорядочных участников дорожного движения, которые не получат возмещения ущерба от виновника ДТП без ОСАГО.
Комментарии10
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polsan 06 сентября 2018 | 09:35
Смешная страховка от ОСАГО: вы дёшево страхуете и нифига не получаете! ))
pro_hanov 06 сентября 2018 | 09:37
Предлагаю также заставить всех пешеходов носить с собой ГЛОНАСС, и платить за износ тротуаров по системе ПЛАТОН. Так и бюджет наполнится, да и особы, приближенные к императору, утешатся от санкций.
tvitov66 06 сентября 2018 | 09:45
pro_hanov: не скажу про пешеходов, а велосипедисты и самокатчики давно нарываются на ОСАГО и ГЛОНАС - не пойму куда Родина смотрит?
yralez 06 сентября 2018 | 09:46
Грабеж населения это основная функция Минэкономики и его главарей ?
curhatuy6 06 сентября 2018 | 09:50
Вспоминается Сергей Аслонян: - на европейском севере РФ, очень-очень многие без ОСАГО (а порой и без номеров). Глубинка. Спрашиваю - а вдруг милиционер? Отвечают - тайга большая:)))
wuwer 06 сентября 2018 | 10:13
Зам.мин финансов на полставки в ГАИ подрабатывает ? ...
или у него пакет акций страховой компании в тумбочке лежит?
wuwer 06 сентября 2018 | 10:19
wuwer: Видимо бюджет нерезиновый...а распильщиков с большим аппетитом прибавляется
zaqs 06 сентября 2018 | 10:16
На самом деле общественную опасность представляет нынешняя власть. Люди в провинции ездят без ОСАГО потому, что при доходах, которые существуют при нынешнем режиме проблематично оплатить страховку.
vladislav 06 сентября 2018 | 10:24
За отсутствие полиса С СОБОЙ или за не покупку как такового!! К примеру, в Финляндии никто страховку с собой не возит. И доверенностей никто никому не пишет, но ЛЮБОЙ человек, имеющий права, может ездить на любой машине, если владелец разрешил
Логика такая: если никто не заявил об угоне, то стало быть и проблемы нет - получил ключи от владельца и поехал. То же самое и со страховкой - машина легко "пробивается" по номеру полицейскими за мгновенье, даже если а ходу, даже встречные машины. И сразу видно - есть ли страховки, техосмотр и прочее.
vetsurgeon 06 сентября 2018 | 10:34
за отсутствие осаго - отбирать права, а машину - на штрафстоянку, пока жлоб не оплатит осаго.