Представители всех парламентских партий Швеции выступают против проекта газопровода «Северный поток-2»,
Представители всех парламентских партий Швеции выступают против проекта газопровода «Северный поток-2», который соединит российские газовые месторождения с Германией, — сообщают шведские СМИ.
По словам депутатов, Швеция, как и другие страны ЕС, стремится увеличить долю возобновляемой энергии в своем энергобалансе, тогда как зависимость от газа уводит в противоположном направлении.
Правительство Швеции уже дало согласие на строительство «Северного потока-2», так же, как Германия и Финляндия. Переговоры с властями Дании еще продолжаются, — напоминают Ведомости.
Комментарии12
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seryj_wolk 06 сентября 2018 | 09:36
Как дали согласие, так могут и отозвать. Когда прокладка трубопровода заканчивается, его промывают кислотой, которая затем попадает в море и вредит ему.
echo_shar 06 сентября 2018 | 09:45
seryj_wolk:
А чем шведы отапливают свои дома зимой по-вашему? )))))
tvitov66 06 сентября 2018 | 09:52
echo_shar: неужели нашим бесплатным валежником?
opiatnovyi63 06 сентября 2018 | 10:04
tvitov66: После "Дела Скрипалей с новичком" ситуация изменится резко, никто не захочет иметь дело с варварами из России.
opiatnovyi63 06 сентября 2018 | 10:02
echo_shar: Тем же , что отечественные Сибирь и Дальний Восток -дровами и углём!
tremens_delirium 06 сентября 2018 | 09:49
seryj_wolk: ✄ Когда прокладка трубопровода заканчивается, его промывают кислотой, которая затем попадает в море и вредит ему. ✄
Поясните, КАК?
Это же сколько кислоты нужно... Откуда её взять и куда потом деть с учетом, что всю внутренность трубы промывать?... Опять же... если кислота в воду попадает, то труба не герметична и пузырьки буль-буль всё время...
Кстати, поляки в Норвегию тоже газопровод планируют, да и тьма этих газопроводов уже построена. Но ваших комментов неучи не читают.
noxepy_88 06 сентября 2018 | 09:42
Нормально. Надо же баблишко отработать, и морду лица сохранить. Я не такая, я жду транвая! Даже.
grazschdanin 06 сентября 2018 | 10:02
Самое смешное, что газопровод не проходит по территории Швеции.
Невольно задаюсь вопросом: если страны, по которым трубопровод не проходит (Швеция, Польша, Прибалтика всякая и проч) выступают против его прокладки (не у них), то что это? Острый галюциногенный психоз?
student_ru_ru 06 сентября 2018 | 10:34
grazschdanin: Больше походит на острый галлюциногенный психоз желание одновременного исполнения двух противоречивых желаний - не зависеть от Европы и одновременно зарабатывать на ней. И жить дальше припеваючи, припевая о врагах из Европы.
vilingrad 06 сентября 2018 | 10:16
От неблагодарные! Вова к ним со всей душой- а они...
varlam59 06 сентября 2018 | 10:18
Смешно наблюдать как Эхо отбирает новости на свою страницу. Вот эту, про Швецию и "северный поток-2", про то, что Самойловой приспичело свалить в Европу, Эхо не пропустит. А стоящую рядом новость об отпуске депутата Рады в Крыму и его разговоре с крымчанами, которые, как он убедился, не хотят возвращаться на Украину, или новость о прибытии в Крым американской делегации, игнорируется. Однобокость подачи информации очевидна и никак не вяжется со словами Венедиктова о нейтральности радиостанции и её информационности, а не пропаганде.
porvana_v_klochya 06 сентября 2018 | 10:46
varlam59: Все правильно наше ненаглядное Эхонько делает. Я вот давно обратил внимание на одну закономерность. Чем пуще "ЭМ" заходится в своей антироссийской истерии, тем с большим треском пролетает на выборах разных уровней вся эта местная либерастня ( прошу не путать такие понятия, как оппозиционер и эховский либераст - между ними примерно такая же разница, как между каналом и канализацией ). Так что подобная редакционная политика "ЭМ" ( описанная в Вашем комменте ), может вызвать лишь чувство брезгливости и презрения ко всему этому отродью, отчего то ( без малейшего на то основания ) возомнившему себя российской оппозицией.