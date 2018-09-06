Представители всех парламентских партий Швеции выступают против проекта газопровода «Северный поток-2», который соединит российские газовые месторождения с Германией, — сообщают шведские СМИ.

По словам депутатов, Швеция, как и другие страны ЕС, стремится увеличить долю возобновляемой энергии в своем энергобалансе, тогда как зависимость от газа уводит в противоположном направлении.

Правительство Швеции уже дало согласие на строительство «Северного потока-2», так же, как Германия и Финляндия. Переговоры с властями Дании еще продолжаются, — напоминают Ведомости.