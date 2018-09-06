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09:31, 06 сентября 2018

Руководитель Гознака Аркадий Трачук предложил модернизировать российские банкноты

По его словам, концепция, разработанная в 90-е годы устарела и требует существенных изменений в  дизайне. Одна из первых может быть модернизирована пятитысячная банкнота. Впрочем, окончательное слово за Банком России, — добавил Трачук в интервью РИА.
Ранее стало известно о массовом вбросе в банкоматы фальшивых 5-тысячных купюр, из-за чего банкоматы перестали принимать банкноты этого номинала.

Комментарии

21

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ivar1964 06 сентября 2018 | 09:33

А следовало бы модернизировать экономику.

mikhail_spb_ 06 сентября 2018 | 09:35


Может, сделать на банкнотах водяной знак с изображением профиля нацдилера?
Как на соврублях был ленин.

tvitov66 06 сентября 2018 | 09:50

mikhail_spb_: на соврублях была святая троица: Ленин, Энгельс и Маркс, так почему бы не продолжить традицию: Иисус, Путин, Гундяев?

evgenitsk 06 сентября 2018 | 10:29

mikhail_spb_: «Может, сделать на банкнотах водяной знак с изображением профиля нацдилера?
Как на соврублях был ленин.«
В этом нет необходимости, их и так нигде кроме России не принимают.
А вот приделать коготки, чтобы цеплялись за доллар и росли и падали вместе с ним не мешает!

sensei54 06 сентября 2018 | 09:41

Значит вброс про фальшивые купюры был неспроста.
Ждем денежную реформу.
Всё, ребята, привет из Крыма.

luger_max_otto 06 сентября 2018 | 10:00

Привет скорее из Лугандонии, где полный беспредел и вместо границы практически ничего...

timber_head 06 сентября 2018 | 09:42

В "лихие 90-е" самой крупной купюрой были 500 000 - 500р. после деноминации. И с этой деньгой можно было спокойно идти в магазин - она стоила достаточно. В период путинского процветания 5 000 - это 5 000 000 руб. до деноминации (1000 долларов, кстати, по тем временам). А в магазин имеет смысл идти только если в кармане не меньше 1500-2000р. (ну, если не только картошку покупать) Домодернизировались.

luger_max_otto 06 сентября 2018 | 09:45

Шуточки российских властей вполне булгаковские:
" - Покажите деньги, гражданин.
Захаров, изумляясь, вынул червонец.
- Не поеду! - сказал шофер.
- Я извиняюсь, - сказал Захаров, моргая глазами.
- Пятерки есть? - спросил шофер.
Пораженный Захаров вынул пятерку.
- Садитесь, - сказал шофер, почему-то свирепея.
Когда в пыли и дыму Захаров летел, подпрыгивая на сиденье, он робко осведомился у мрачного возницы:
- А почему это вы насчет червонца?..
- Третий случай сегодня, - отозвался шофер, - третий сукин сын, - и с этим вынул из кармана ярлык с надписью "Абрау-Дюрсо-полусухое". - Дает червонец как миленький, - продолжал рычать шофер, - я ему сдачи три рубля... Вылез, сволочь... Через полчаса смотрю - и шофер скомкал ярлык.."

raffal 06 сентября 2018 | 09:48

Ну и ну...Российская национальная единица превращается в макулатуру, а ЭТОТ о дизайне купюр.

boltzmann_ 06 сентября 2018 | 10:36

raffal: пока Эльвира держит рубль на достойном уровне, вот когда ее уберут, тогда точно всем хана (очередной глазьев напечатает рублей дох-я

raffal 06 сентября 2018 | 10:46

boltzmann_:
Ну, о достойном уровне национальной валюты России говорить несколько опроветчиво, но, в принципе, Вы правы. Только благодаря тонкой и грамотной политике центробанка и лично Эльвиры Сахипзадовны Набиуллиной, страна ещё пО миру не пошла.

curhatuy6 06 сентября 2018 | 09:54

С новогодними ожиданными подорожаниями, эта новость как ягодка на торте. Общипят народонаселение уже до костей. Каждую купюру в рамочку и на стенку. Будем вспоминать, что раньше ДАЖЕ ели:)))

ihor_syvoryj 06 сентября 2018 | 09:55

В рулонах будут выпускать?

tverboul 06 сентября 2018 | 10:22

ihor_syvoryj:
"...из самоличных сумм батьки будет выдано - деньгами: царской катенькой - 100 рублей, керенками - полтора метра, советскими рублями - две тыщи, а также пять тыщ расписками от самого батьки. Объявить по всем хуторам и станицам в течение двух суток"

efilika 06 сентября 2018 | 09:57

чем бы таким еще заняться, чтобы деятельность бурную показать и людей заинтересовать?

kryimzdick 06 сентября 2018 | 10:02

Думается, скоро появится альтернативная денежная единица для расчетов между элитой и конвертации в доллары и для иностранных туристов, а деревянные оставят плебсу

avk7874 06 сентября 2018 | 10:03

Сколько? Триллион?

tverboul 06 сентября 2018 | 10:13

В Бурунди уже пытались купюры модернизировать. С ручными тачками, полными купюр, ходили на угол за сигаретами. Кто помнит, чем кончилось?

oneoretwo 06 сентября 2018 | 10:13

...кто бы придумал "модернизатор" для голов, что ли...

vilingrad 06 сентября 2018 | 10:14

Только Вовкин профиль на золотых монетах может спасти рубль! Вовка- отдай награбленное- начекань золтых монет!

aleks50 Алексей Клубников 06 сентября 2018 | 10:57

Новый обмен денег? Слишком зажирели дорогие россияне, пора с Вовой поделиться.

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