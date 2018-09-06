Руководитель Гознака Аркадий Трачук предложил модернизировать российские банкноты

По его словам, концепция, разработанная в 90-е годы устарела и требует существенных изменений в дизайне. Одна из первых может быть модернизирована пятитысячная банкнота. Впрочем, окончательное слово за Банком России, — добавил Трачук в интервью РИА.

Ранее стало известно о массовом вбросе в банкоматы фальшивых 5-тысячных купюр, из-за чего банкоматы перестали принимать банкноты этого номинала.