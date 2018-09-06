Комиссия: Появление отверстия в корабле «Союз» – это преднамеренные действия неустановленных лиц
Появление отверстия в корабле «Союз» – это преднамеренные действия неустановленных лиц, — считает внутренняя комиссии корпорации «Энергия» – сообщил РИА источник в ракетно-космической отрасли.
В то же время комиссия сняла подозрения с бывшего рабочего из Цеха окончательной сборки, который недавно уволился. После проверки выяснилось, что этот человек с «Союзом» не работал, — утверждает собеседник агентства.
Комментарии44
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mikhail_spb_ 06 сентября 2018 | 09:33
А рабочего уже успели расстрелять или ему повезло?
traxau_okurka 06 сентября 2018 | 09:34
mikhail_spb_: Считается ли зашкваренным космонавт, слетавший на МКС в "Союзе" с просверленной дыркой?
serge_moro 06 сентября 2018 | 09:36
traxau_okurka: Такое впечатление ,что в Кремле маньяк .И ему ,чем хуже стране,тем больше наслаждений он испытывает. Он убивает людей по принципу -ЧТОБЫ БОЯЛИСЬ: Другого объяснения нет ,зачем нужно было травить Скрипалей. 20 лет у власти , что же вы хотите,граждане России. За 20 лет безумной власти и грабежа может повлиять на психику любому самому здоровому человеку. А, если еще были предпосылки с раннего детства , то человек, прийдя во власть становится просто зверем-чудовищем.
Странa живет от убийства к убийству, от санкций до санкций . И только он себя чувствует превосходно ,и выпускает новую программу о себе,чтобы побольше быть с родным населением , для которого пенсий у него нет
johnbmw Евгений Большаков 06 сентября 2018 | 09:41
ДИВЕРСАНТЫ окружили Россию ... надо ТЕСНЕЕ СПЛОТИТЬ ряды вокруг нашего_всего ... известная Песня ;-))))))))))))
kotopiss 06 сентября 2018 | 09:43
johnbmw: Да ладно вам какие диверсанты просто нашли нормальный жопа руки рабочие они везде так работают
snamor 06 сентября 2018 | 10:04
kotopiss: Это ответ англичан и лично Мей за Скрипалей. Надо срочно собирать совбез ООН и клеймить, клеймить преступный ангийский режим.
efilika 06 сентября 2018 | 09:55
serge_moro: он социопат. Это психическое отклонение.
kondrakr 06 сентября 2018 | 09:43
traxau_okurka: По-понятиям, он не виноват. Это зашквар по беспределу. Но, увы, зашквар. Так что его место на МКС...….ну Вы поняли.
astet 06 сентября 2018 | 09:35
mikhail_spb_: преднамеренное действия?
Это - знак благодарности
за зарплату 15 тысяч рублей?
mumaras 06 сентября 2018 | 10:05
astet: "Ракета со старта упала в болото... Какая зарплата, такая работа"
Шутка из СССР.
luger_max_otto 06 сентября 2018 | 09:35
Рабочий пьёт за Обаму, чья вина в просверливании дырки окончательно установлена экспертами с добрыми усталыми глазами.
opupevshy 06 сентября 2018 | 10:06
mikhail_spb_: "Покончил с жизнью самоубийством при попытке к бегству"©
neyexo 06 сентября 2018 | 09:33
Моя версия - когда сверлишь, дрель часто соскакивает и попадает не туда. Бывало, табуретку или стол или линолеум просверливал. Вот и тут на Энергии нечаянно просверлили - кто же знал, что так закончится.
ivar1964 06 сентября 2018 | 09:54
neyexo: Действительно! Тем более, что космический корабль чем-то неуловимо напоминает табуретку.
dexter86 06 сентября 2018 | 10:05
neyexo: У меня такой же опыт,блин!
sensei54 06 сентября 2018 | 09:39
этот человек с «Союзом» не работал
.....................................................................
Как он мог работать, если РКК "Энергия" тоже давно уволи...распущена.
piterrr 06 сентября 2018 | 09:42
А в этот раз кто твой враг, гопник подзаборный?..."мировая буржуазия"?.." мировой империализм"?..."гейропа"?.."пиндосы"?
varlam59 06 сентября 2018 | 10:26
piterrr: Перечисленные точно не друзья. Фу!
Под пиндосами нужно понимать не всех, а тамошних русофобов, есстественно.
poluputing 06 сентября 2018 | 09:42
Фу...по россиянским понятиям, дедовским и скрепным, астронавты теперь и мочу из пробитых тюбиков пить будут ? Нанозона без кобзона.
galina6837 06 сентября 2018 | 09:43
а в Армянске люди задыхаются, и там нашли украинский след - вода в кислотонакопителе испарялась и обмелела.
Может, там тоже дырка ? ))
piter_ug 06 сентября 2018 | 09:43
//преднамеренные действия неустановленных лиц//
Выгораживают начальство, не сумевшее наладить надлежащий контроль.
evgenitsk 06 сентября 2018 | 10:15
piter_ug: “Выгораживают начальство, не сумевшее наладить надлежащий контроль.“
Не постеснялись признать диверсию на сверх зазазасекреченном объекте!
Кто-то хотел угробить космонавтов?
Дык там жо и амеры сидят!
Ну знацца Игил твою ж мать! Все силы на Сирию ушли, а тута полный пипец!
yralez 06 сентября 2018 | 09:43
Миллиарды у батутника это преднамеренные действия или случайно появились ?
dtyzgblfhfc 06 сентября 2018 | 09:50
никто не сомневается, что когда наши выходили в открытый космос, арго-пиндосы просверлили дырку! выкинуть на буй этих аргопиндосов в открытый космос - пускай там друг дружке сверлят в шопах дырки!
vasya_von_smetankin 06 сентября 2018 | 09:52
Троцкисты-вредители-враги народа уже в космосе?
demosua 06 сентября 2018 | 10:06
vasya_von_smetankin: теперь их называют модным словом - экстремисты.
skier64 06 сентября 2018 | 09:54
неужто СБУ забило гвоздь в сердце ракетно-космической отрасли?
curhatuy6 06 сентября 2018 | 09:58
Как это??? Даже стрелочника не нашли? Сыскари доморощенные:)))
grazschdanin 06 сентября 2018 | 09:59
Это вредительство.
Пора называть вещи своими именами. И тот кто это сделал - враг для страны, для народа. Даже если он будет оправдываться тем, что дырявил корпус космического корабля для "борьбы с Путиным тм"
johnbmw Евгений Большаков 06 сентября 2018 | 10:00
grazschdanin: ДИВЕРСАНТЫ окружили Россию ... надо ТЕСНЕЕ СПЛОТИТЬ ряды вокруг нашего_всего ... известная Песня ;-))))))))))))
grazschdanin 06 сентября 2018 | 10:20
johnbmw: ДИВЕРСАНТЫ окружили Россию
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Нет, не так. Предатели и саботажники среди нас - это представители либеральной оппозиции. Один такой мне открыто на эхе написал, что старается максимально вредить власти, работая в госучреждении.
Нужно не ряды сплачивать, а камеры устанавливать и личности выяснять. И сажать не на год-два, а пожизненно, за покушение на убийство летчиков-космонавтов.
dft 06 сентября 2018 | 10:59
grazschdanin: Не боитесь сами сесть пожизненно за неосторожно написанное слово?
blindpew_33 06 сентября 2018 | 10:05
Ну вот видите - мастерство не пропивается и не просирается с десятилетиями!
Ждём теперь увлекательных поисков вредителей и диверсантов, причём не только в отрасли, а вообще.
Зря, что ли, у нас столько силовиков с офигенными полномочиями, плюс судебные "особые тройки"?
johnbmw Евгений Большаков 06 сентября 2018 | 10:08
blindpew_33: Зря, что ли, у нас столько силовиков с офигенными полномочиями / - да с такими же Зарплатами и ранним выходом на такие же пенсии ...
timber_head 06 сентября 2018 | 10:07
Вы сначала "лиц" этих найдите, а потом уже делайте выводы "преднамеренное" или нет. Вот глядя со стороны приходит в голову что действия Рогозина - преднамеренная диверсия, направленная на развал Роскосмоса, а на самом деле он просто амбициозный дурак и вор.
maestro_air 06 сентября 2018 | 10:11
агент 007 просверлил, встроенной в перстень дрелью... Он хотел Россию подставить негодяй. Что теперь подумают о Почти? Вот, то то жЫ.!
valtameri 06 сентября 2018 | 10:11
А не стоило икону гвоздями прибивать. Жидкие гвозди тоже скрепа!
jamba 06 сентября 2018 | 10:14
Учитывая наше безумное время; а так же, размеры "тараканов", населяющих голову Рогозина - ждем массовых и публичных процессов в нашей легендарной космической отрасли;))))
oldpartizan 06 сентября 2018 | 10:15
украинская ДРГ?
sagen 06 сентября 2018 | 10:17
Выводы комиссии правильные, сделаны на основании жизненных наблюдений. Ставка в стране сделана на гопоту и ширмассы. Мыслящая часть народа чувствует себя глубоко оскорбленной и униженной. Рабочие и инженеры космической области, наука загнаны в угол. Над ними поставлены начальниками малообразованные дураки с патриотической риторикой и замшелыми взглядами. Жирует всякая шелупонь в погонах и жулье. Человек мыслящий никому не нужен, воры между собой попили страну и теперь следят за тем, чтобы никто не попытался изменить создавшийся порядок. Как не просверлить им дырку где нибудь? - думает власть, мы это заслужили. Это сделает любой не особо устойчивый психически индивид. Но отметим растущий уровень российского правосознания. В тридцатые годы в суп шахтерам "сыпали толченное стекло" и народ уплетал его за обе щеки. Теперь взяли намного выше...
varlam59 06 сентября 2018 | 10:31
Смотрите, кто тут изгаляется в ехидстве и ненависти. По любому поводу. Из какой нечисти состоит большинство эховской аудитории? Всем известно. Бандеровцы, русофобские эмигранты и местная пятая колонна западных прихвостней. Тешат себя разными антироссийскими иллюзиями и бессильным карканьем.
sergo_25_26 06 сентября 2018 | 10:34
Рогозин что ли. Да это и так все знали. Даже у таксы можете спросить.
olgert2010 06 сентября 2018 | 10:41
Это американские космические войска уже лезут, сверлят, скрепы разрушают. Самое интересное в этом, это слово неизвестные. Как кому-то двушечку впаять, то всё известно. А здесь, ну ничего не известно.
tks 06 сентября 2018 | 10:47
Чаво-чиво??! "преднамеренные действия неустановленных птиц"??! Чаек чёль?