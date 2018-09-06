Комиссия: Появление отверстия в корабле «Союз» – это преднамеренные действия неустановленных лиц

Появление отверстия в корабле «Союз» – это преднамеренные действия неустановленных лиц, — считает внутренняя комиссии корпорации «Энергия» – сообщил РИА источник в ракетно-космической отрасли.

В то же время комиссия сняла подозрения с бывшего рабочего из Цеха окончательной сборки, который недавно уволился. После проверки выяснилось, что этот человек с «Союзом» не работал, — утверждает собеседник агентства.