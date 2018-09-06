Палата представителей США приняла законопроект о санкциях за киберпреступления

Их, согласно документу, должен будет устанавливать американский президент.

Попасть под санкции, согласно законопроекту, могут любые иностранные физические лица и организации, которые угрожают политике США. Ограничения могут варьироваться от отмены оказания помощи какой-либо стране до запрета на въезд в Штаты. Также может быть запрещен экспорт из государства, попавшего под эти санкции. Документ обязывает президента США накладывать ограничения за киберпреступления, однако он может отказать в этом на срок не более одного года. При этом полностью отказаться от санкций глава государства сможет, только если предоставит серьезные основания.

Законопроект, как считают члены Палаты представителей, позволит Вашингтону защищать выборы и важнейшие объекты инфраструктуры США от «спонсируемой иностранными государствами киберактивности». Такие страны прямо не указываются, однако отмечается, что ранее в Нацразведке называли Россию, Китай, Иран и КНДР главными киберугрозами для США в 2019 году.

Законопроект «О киберсдерживании» теперь должен утвердить Сенат США.