Великобритания просит провести заседание Совбеза ООН для обсуждения новых данных по инциденту в  Солсбери

По данным телеканала Скай-Ньюз, заседание должно начаться в 16.30 по лондонскому времени.

Накануне британская полиция назвала имена двух россиян, которые обвиняются в попытке убийства бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери – это Александр Петров и Руслан Боширов.

Нападение на Скрипалей было санкционировано российской разведкой и возможно, высшим руководством России, — такое заявление сделала премьер-министр Великобритании Тереза Мей

В Москве снова завили о непричастности России к отравлению Скрипалей. В МИДе назвали «абсолютно неприемлемой тональность» выступления Терезы Мей, «МИД решительно отвергает инсинуации в адрес российской стороны», — подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.