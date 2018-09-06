Великобритания просит провести заседание Совбеза ООН для обсуждения новых данных по инциденту в Солсбери
По данным телеканала Скай-Ньюз, заседание должно начаться в 16.30 по лондонскому времени.
Накануне британская полиция назвала имена двух россиян, которые обвиняются в попытке убийства бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери – это Александр Петров и Руслан Боширов.
Нападение на Скрипалей было санкционировано российской разведкой и возможно, высшим руководством России, — такое заявление сделала премьер-министр Великобритании Тереза Мей
В Москве снова завили о непричастности России к отравлению Скрипалей. В МИДе назвали «абсолютно неприемлемой тональность» выступления Терезы Мей, «МИД решительно отвергает инсинуации в адрес российской стороны», — подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.
Комментарии18
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snamor 06 сентября 2018 | 09:03
Мей решила суд устроить на заседании ООН?! :)
johnbmw Евгений Большаков 06 сентября 2018 | 09:05
ПОНЕСЛАСЬ ...
ВСЁ - теперь до официального: Россия - террористическое гос-во ОДИН ШАГ ....
snamor 06 сентября 2018 | 09:14
johnbmw: Мей будет судьёй, американка прокурором, украинец, литовец и поляк - присяжными.
johnbmw Евгений Большаков 06 сентября 2018 | 09:15
snamor: ОТВЕЧАЕШЬ за свой БРЕД, недоумок????
serge_moro 06 сентября 2018 | 09:21
johnbmw: Такое впечатление ,что в Кремле маньяк .И ему ,чем хуже стране,тем больше наслаждений он испытывает. Он убивает людей по принципу -ЧТОБЫ БОЯЛИСЬ: Другого объяснения нет ,зачем нужно было травить Скрипалей. 20 лет у власти , что же вы хотите,граждане России. За 20 лет безумной власти и грабежа может повлиять на психику любому самому здоровому человеку. А, если еще были предпосылки с раннего детства , то человек, прийдя во власть становится просто зверем-чудовищем.
Странa живет от убийства к убийству, от санкций до санкций . И только он себя чувствует превосходно ,и выпускает новую программу о себе,чтобы побольше быть с родным населением , для которого пенсий у него нет
balamuto 06 сентября 2018 | 09:16
Ничего, Небендзя принесет с собой на заседание огромную кастрюлю говна..И вы увидите какая будет тональность или тотальность правды и лжи у Мадам Мэй.
opiatnovyi63 06 сентября 2018 | 09:17
balamuto: Полный провал во внешней политике, в таких случаях министры подают в отставку, партии , стоящие у власти на следующих выборах терпят фиаско, но в России этого не произойдет, в России приветствуют гопников , варваров ,убийц..
snamor 06 сентября 2018 | 09:22
opiatnovyi63: У Мей провал за провалом, пытается спратяться от народного гнева подделывая доказательства в деле Скрипалей и ведёт себя как оглашенная, озвычивая безумства и идиотизм. Доколе англики будут это убожество терпеть!?
johnbmw Евгений Большаков 06 сентября 2018 | 09:06
это не Суд ... это Предостережение другим странам о том с кем стоит быть На Стороже ВСЕГДА ...
i_c_e 06 сентября 2018 | 09:08
Наш представитель скажет «вы всё врёте». Англичане с американцами «потребуют осудить», китаец порекомендует «внимательно изучить, прежде чем принимать решение».
Уже осуждали в ООН аннексию Крыма — и что?
snamor 06 сентября 2018 | 09:16
i_c_e: И Крым по-факту российский. Наверно, потому что осудили не все. Выходит, значит не осуждали.
johnbmw Евгений Большаков 06 сентября 2018 | 09:19
snamor: в 43 пол Европы было "по-факту" Германским ... и ЧТО??????
yralez 06 сентября 2018 | 09:08
Управлять страной это не в банде на подхвате быть.
Не получилось у плешивого.
vlabumur 06 сентября 2018 | 09:12
Вывсеврете.
Да здравствует Путин, нам посланный небом!
lion64__2 06 сентября 2018 | 09:18
И что ждать от мелкобританских джентльменов, кроме обычных «highly likely»? Могли бы в качестве неопровержимого доказательства привезти персонально Борового, съевшего ящик галоперидола за себя и за ту безумную бабку.
Русские агенты Ван Ю Шин и Ли Си Цын завезли к джентльменам здоровенную бочку "новичка", расфасовали в стеклотару в ближайшем гараже, а потом пустили в оборот? Это «highly likely». И сбежавший кот им активно помогает до сих пор. Неспроста давеча в самолете было много пострадавших.
johnbmw Евгений Большаков 06 сентября 2018 | 09:22
lion64__2: мммм ... с утра ПО БРЕДИТЬ это ваше Обыкновение??????
deathmorozz 06 сентября 2018 | 09:20
Терезе нечего предъявить .печально но всей это пустой шумихой они компрометируют и сам СОВБЕЗ ООН. Мир остается совсем без тормозов.
johnbmw Евгений Большаков 06 сентября 2018 | 09:25
deathmorozz: тешите себя БЕЗПОЧВЕННЫМИ Надеждами?????
а ЗАЧЕМ?????