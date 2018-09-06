Новое руководство Минкомсвязи остановило разработку приказа о переводе на СИМ-карты с криптографической защитой
Новое руководство Минкомсвязи остановило разработку приказа о переводе россиян на СИМ-карты с системами криптографической защиты, сертифицированными ФСБ. Об этом РНС сообщил федеральный чиновник и подтвердил источник, близкий к одному из сотовых операторов.
По словам чиновника, планировалось менять 200 миллионов СИМ-карт каждый год. Закупочная цена каждой — 5 долларов. Собеседник издания добавил, что от перевода абонентов на СИМ-карту, сертифицированную ФСБ, отказалось руководство Минкомсвязи. Впрочем, источник не исключил, что в будущем эта идея все-таки будет реализована.
Комментарии4
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ivar1964 06 сентября 2018 | 09:00
А какой смысл в криптографической защите, ежели ФСБ будет читать данные, как открытую книгу?
eniro 06 сентября 2018 | 09:14
ivar1964: Вот и Минкомсвязи задумался, -деньги, вроде, не большие... А если еще чего впихнуть? Ну, например голограмму портрета Вашего Всего? Это ж на скока потянет?
ivar1964 06 сентября 2018 | 09:16
eniro: К счастью, это не "мое все". Знаете, что такое несчастье? Это иметь такое счастье!
sasass 06 сентября 2018 | 09:09
В ХУДЫХ ШТАНАХ ЭТО СДЕЛАТЬ НЕВОЗМОЖНО...