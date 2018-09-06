Новое руководство Минкомсвязи остановило разработку приказа о переводе на СИМ-карты с криптографической защитой

Новое руководство Минкомсвязи остановило разработку приказа о переводе россиян на СИМ-карты с системами криптографической защиты, сертифицированными ФСБ. Об этом РНС сообщил федеральный чиновник и подтвердил источник, близкий к одному из сотовых операторов.

По словам чиновника, планировалось менять 200 миллионов СИМ-карт каждый год. Закупочная цена каждой — 5 долларов. Собеседник издания добавил, что от перевода абонентов на СИМ-карту, сертифицированную ФСБ, отказалось руководство Минкомсвязи. Впрочем, источник не исключил, что в будущем эта идея все-таки будет реализована.