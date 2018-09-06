Партия Яблоко обратилась в московскую прокуратуру с требованием расследовать 44 случая подделки подписей депутатов и собственников жилья под актами о приемке капитального ремонта в Москве на сумму 169 миллионов рублей.

В Фонде капремонта утверждают, что уже провели проверку и направили материалы для правовой оценки в правоохранительные органы, — сообщает Коммерсант.