Партия Яблоко обратилась в московскую прокуратуру с требованием расследовать 44 случая подделки подписей депутатов
Партия Яблоко обратилась в московскую прокуратуру с требованием расследовать 44 случая подделки подписей депутатов и собственников жилья под актами о приемке капитального ремонта в Москве на сумму 169 миллионов рублей.
В Фонде капремонта утверждают, что уже провели проверку и направили материалы для правовой оценки в правоохранительные органы, — сообщает Коммерсант.
Комментарии2
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sasass 06 сентября 2018 | 08:59
Яблоко из политики ушло - червивое стало...
anemon 06 сентября 2018 | 09:21
Так для того этот капремонт и затевали - чтобы тырить сподручней было.