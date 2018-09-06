Нового руководителя самопровозглашенной Донецкой республики могут избрать в начале ноября
Нового руководителя самопровозглашенной Донецкой республики могут избрать в начале ноября, — сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в Донецке.
Главу ДНР Александра Захарченко взорвали в одном из донецких кафе 31 августа.
Комментарии14
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opiatnovyi63 06 сентября 2018 | 08:48
Главари бандитов "избираются" на сходках..
ostapbey 06 сентября 2018 | 08:51
opiatnovyi63: на этот раз в кафе "СЕПАР"??
Или там где и предыдущего??
Даже??
ostapbey 06 сентября 2018 | 08:58
....отмечалось, что в Донецке в день голосования внезапно появились базары и киоски с небывало дешевыми овощами и фруктами, судя по всему для привлечения избирателей. Помимо этого корреспондент указал на отсутствие на избирательных участках списков избирателей, и что голосовать можно было по предъявлению паспорта.
Председатель КОНФЕДЕРАЦИИ ЛНРи ДНР некий Олег ЦАРЕВ отметил что выборы в Донбассе прошли в отсутствие наблюдателей от международных организаций и национальных правительств. Приглашение ОБСЕ, сделанное руководителем ДНР Захарченко в конце сентября, осталось без ответа, по словам секретаря Парламентской ассамблеи ОБСЕ Спенсера Оливера выборы в ДНР и ЛНР нельзя признать законными, так как они проводятся под контролем вооружённых людей, которые никем не были избраны. По словам замруководителя аппарата Госдумы РФ Юрия Шувалова, для направления официальной делегации Госдумы также нет официальных оснований. По словам первого зампредседателя международного комитета Совфеда Владимира Джабарова, «ЛНР и ДНР являются одними из субъектов Украины, и мы не хотели бы вмешиваться во внутренний украинский вопрос......))))
Даже....
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opiatnovyi63 06 сентября 2018 | 09:02
Нового руководителя самопровозглашенной Донецкой республики могут избрать в начале ноября
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И на какой период? Успеет ли взять Киев?
vikwlad 06 сентября 2018 | 08:50
Какие к чёрту там выборы! Опять Кремль назначит какого-нибудь тупого чувака.
prade 06 сентября 2018 | 08:50
Можно сделать ставки на то, через сколько времени его уберут.
vilingrad 06 сентября 2018 | 08:55
Горячее местечко:)
ura_123 06 сентября 2018 | 09:02
Попробуй-ка найти свеженького ” лидера”... Высокая текучка кадров)))
xuato 06 сентября 2018 | 09:03
Назначение новой жертвы лидера донецкого басмачества состоится в Кремле.
cromwel 06 сентября 2018 | 09:04
Ага, щас тебе, избирать будут. Пахан наш назначает главарей.
amgproject 06 сентября 2018 | 09:08
Назначить Кремлем не значит избрать.
yralez 06 сентября 2018 | 09:10
Руководитель........вроде у главарей уголовников другие звания ?
vetsurgeon 06 сентября 2018 | 09:20
чёт никто не торопится занять хлебное место.
ihor_syvoryj 06 сентября 2018 | 09:21
"Постой, не тебе ли
На прошлой неделе
Я выслал две пары
Отличных (сепаров)?
- Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
И ждем, не дождемся,
Когда же ты снова пришлешь
К нашему ужину
Дюжину Новых и сладких (сепаров)!
(Типа, Чукоффский)