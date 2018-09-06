В Подмосковье обстреляли кандидата в губернаторы от «Альянса зеленых» Лилию Белову
Это произошло во время встречи с избирателями в деревне Мехово Сергиево-Посадского района.
Как рассказали ТАСС в штабе кандидата, в конце митинга в толпу въехала Газель, за ней следовала легковая машина, из которой было сделано несколько выстрелов. В результате инцидента никто не пострадал. Белова написала заявление в полицию.
Комментариев правоохранительных органов пока не последовало.
Комментарии2
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p14 06 сентября 2018 | 09:04
Это как понимать???
dekadik 06 сентября 2018 | 09:24
Старая хохма 90-х....пиар.