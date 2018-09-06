Хамовнический суд Москвы сегодня начнет рассмотрение дела о разводе и разделе имущества Петросяна и Степаненко
Хамовнический суд Москвы сегодня начнет рассмотрение по существу дела о разводе и разделе имущества юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна.
Степаненко просит взыскать более 80% совместно нажитого имущества, стоимость которого около полутора миллиардов рублей. Судебный процесс проходит в закрытом режиме, — сообщает Интерфакс.
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