Хамовнический суд Москвы сегодня начнет рассмотрение дела о разводе и разделе имущества Петросяна и Степаненко

Хамовнический суд Москвы сегодня начнет рассмотрение по существу дела о разводе и разделе имущества юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна.

Степаненко просит взыскать более 80% совместно нажитого имущества, стоимость которого около полутора миллиардов рублей. Судебный процесс проходит в закрытом режиме, — сообщает Интерфакс.