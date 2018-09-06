Российская фигуристка Евгения Медведева прилетела в Москву из Канады
Она примет участие в контрольных прокатах сборной России. Вместе с фигуристкой в Россию прибыл канадский тренер Брайан Орсер, с которым Медведева начала работать в мае этого года.
Спортсменка уехала в Канаду после Олимпиады в Южной Корее. Медведева завоевала две серебряных олимпийских медали в Пхенчхане. Кроме того, спортсменка дважды побеждала на Чемпионатах мира.
Комментарии2
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vilingrad 06 сентября 2018 | 08:44
Российская фигуристка... в Москву... из Канады. Ну, а откуда бы ей прилететь? Из Самары?:)
timber_head 06 сентября 2018 | 09:25
Обычная карьера "российских" спортсменов. Засветила себя и при первой же возможности свалила. А в сборную прилетает "подрабатывать". Только какие они, к свиньям "российские" все эти фигуристки-теннисистки-хоккеисты? Какое они вообще сейчас отношение к России имеют, что в сборных выступают?