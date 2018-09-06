Российская фигуристка Евгения Медведева прилетела в Москву из Канады

Она примет участие в контрольных прокатах сборной России. Вместе с фигуристкой в Россию прибыл канадский тренер Брайан Орсер, с которым Медведева начала работать в мае этого года.

Спортсменка уехала в Канаду после Олимпиады в Южной Корее. Медведева завоевала две серебряных олимпийских медали в Пхенчхане. Кроме того, спортсменка дважды побеждала на Чемпионатах мира.