Два человека погибли, 125 пострадали и 39 числятся пропавшими без вести в результате землетрясения на острове Хоккайдо

Два человека погибли, 125 пострадали и еще 39 числятся пропавшими без вести в результате землетрясения на японском острове Хоккайдо. Десятки домов оказались под оползнем. В спасательной операции задействованы армейские подразделения, полиция и пожарная охрана.

Несмотря на землетрясение, премьер-министр Японии Синдзо Абэ решил не отменять поездку в Россию – 10 сентября он примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке и проведет переговоры с президентом Путиным, — сообщает Интерфакс.