Палата представителей американского Конгресса единогласно приняла законопроект «О киберсдерживании»
Палата представителей американского Конгресса единогласно приняла законопроект «О киберсдерживании и реагировании на киберугрозы». Вашингтон должен будет вводить санкции в отношении лиц, организаций и иностранных государств за киберпреступления против США.
Американская разведка считает, что в 2019 году главные угрозы будут исходить из России, Китая, Ирана и Северной Кореи.
Комментарии1
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sasass 06 сентября 2018 | 09:06
Реальные исполнимые дела делают в пользу народа и государства , а у нас все наоборот делают специально отобранный депутатский спецназ ...