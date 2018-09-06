Палата представителей американского Конгресса единогласно приняла законопроект «О киберсдерживании и реагировании на киберугрозы». Вашингтон должен будет вводить санкции в отношении лиц, организаций и иностранных государств за киберпреступления против США.

Американская разведка считает, что в 2019 году главные угрозы будут исходить из России, Китая, Ирана и Северной Кореи.