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08:31, 06 сентября 2018

Росимущество отклонило заявку Вологодской епархии РПЦ о передаче в безвозмездное пользование ряда объектов

Росимущество отклонило заявку Вологодской епархии РПЦ о передаче в безвозмездное пользование ряда объектов Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей. В рассмотрении вопроса отказано из-за некомплекта представленных документов. Однако Вологодская метрополия подала заявления повторно,  — пишет Коммерсант.

Комментарии

6

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ostapbey 06 сентября 2018 | 08:42

Список документов????
..
...О подготовке к встрече третьего тысячелетия и празднованию 2000-летия христианства», а также постановления губернатора Вологодской области от 05.01.99 №1 «О подготовке к встрече третьего тысячелетия и празднованию 2000-летия христианства в Вологодской области». Сегодня люди хотят знать все, что связано с политическими репрессиями против священнослужителей.
Репрессии против духовенства, как и против других категорий наших соотечественников, носили массовый характер. Уже в 1918 году в стране было расстреляно 3000 священнослужителей. В 1937 году репрессировано 136 900 представителей православного духовенства, из них расстреляно 85 300 человек. В 1938-1941 гг. репрессировано 38 900 человек, расстреляно – 35 400 1 [Газета «Экспресс-Медиа». – 1997, 5-11 ноября. – №38.]. Репрессии по отношению к духовенству продолжались и в более поздние годы.
Трагедия не обошла стороной и Вологодскую область. Сотни священнослужителей и членов их семей были уничтожены без суда по сфабрикованным обвинениям.
В 1937-1938 гг. решениями «троек» УНКВД по Вологодской и Ленинградской областям к высшей мере – расстрелу – были приговорены:
...
.
Список имеется с детьми и внуками даже..

ivar1964 06 сентября 2018 | 08:42

Попытка скомпенсировать грядущую потерю Киево-Печерской Лавры.

polsan 06 сентября 2018 | 08:44

ivar1964: это же не отказ как бы, а указание на то, что надо документы подправить и всё передадут....

ivar1964 06 сентября 2018 | 08:58

polsan: Я это понял. Давайте исправлюсь: первая неудачная попытка. Вторая, вероятно, удастся.

aleks50 Алексей Клубников 06 сентября 2018 | 08:42

Аппетит работников от креста и кадила безмерен.

oleg_andreevich 06 сентября 2018 | 09:05

Отмените налоговые льготы для попов, а то они не остановятся. Какого хера атеисты должны оплачивать их церковные побрякушки?

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