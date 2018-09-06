Документальный фильм «Похищенные сокровища Европы» выйдет в  российский прокат как и планировалось, 6 сентября

Компания-прокатчик Нева-фильм получила прокатное удостоверение в Министерстве культуры.

В Минкульте объяснили задержку необходимостью экспертной проверки фильма, в котором демонстрируется свастика, — символ, запрещенный к публичной демонстрации в России.