В России резко вырос уровень социальной напряженности, — выяснили социологи Левада Центра
72% респондентов волнует повышение цен, 48% обеспокоены ростом безработицы, еще 30% назвали экономический кризис и несправедливое распределение доходов, — сообщает Коммерсант.
Ранее социологи зафиксировали резкий рост ксенофобии у россиян, которые не хотели бы видеть в России цыган, китайцев и вьетнамцев.
Комментарии27
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ivar1964 06 сентября 2018 | 08:32
Надо еще теснее сплотить ряды!
tvitov66 06 сентября 2018 | 08:39
ivar1964: кругом одни враги, враг у ворот - вот народ и напрягается ... Нужно быть готовым - вперде РЫВОК!
haldey 06 сентября 2018 | 08:57
tvitov66: Какое оживление))) Уже руки потираете))) Сейчас майдан устроим))) Ага щазс....
Как были под плинтусом, так там и помрете)))
anemon 06 сентября 2018 | 09:04
haldey: Ты-то, далеко от плинтуса отполз, халдей?
midnightblues 06 сентября 2018 | 08:32
Ничего страшного,они потрепят
А то придут эстонские солдаты НАТО
И изнасилуют таких духовных
vitalijivanovich 06 сентября 2018 | 08:33
"Умрите ж под Москвой!".
aleks50 Алексей Клубников 06 сентября 2018 | 08:34
Это конечно не мудрый пересидент виноват, не Вова скреПоносный. Не он, это же каждая портянка знает.
ura_123 06 сентября 2018 | 08:49
aleks50: Це Обама,Меркель,Оланд и онгличанко гадить! А кто же ещё?
volgin_iw 06 сентября 2018 | 08:50
aleks50: Нет, конечно. Виноват капитализм и невидимая рука рынка, управляющая всеми "президентами" и "премьерами".
tunis 06 сентября 2018 | 09:04
volgin_iw: это нарастание классовой борьбы по мере продвижения к социализму. Триумфальное шествие которого - тотальная война.
Что мы и наблюдаем, ЙосьСарьеныч.
anemon 06 сентября 2018 | 09:08
volgin_iw: Где рынок и капитализм разглядел в нашем крепостничестве со скрепами?
tv_victim 06 сентября 2018 | 08:34
«-- Потерпите, братики! всего вдоволь будет! -- вертелся бригадир.
-- То-то! мы терпеть согласны! -- Мы люди привышные! -- говорили одни, -- мы претерпеть могим. Ежели нас теперича всех в кучу сложить и с четырех концов запалить -- мы и тогда противного слова не молвим!
-- Это что говорить! -- прибавляли другие, -- нам терпеть можно! потому мы знаем, что у нас есть начальники!
-- Ты думаешь как? -- ободряли третьи, -- ты думаешь, начальство-то спит? Нет, брат, оно одним глазком дремлет, а другим поди уж где видит!
Но когда убрались с сеном, то оказалось, что животы кормить будет нечем; когда окончилось жнитво, то оказалось, что и людишкам кормиться тоже нечем. Глуповцы испугались и начали похаживать к бригадиру на двор.
А только ты, бригадир, об этих наших словах подумай, потому не ровён час: терпим-терпим, а тоже и промеж нас глупого человека не мало найдется! Как бы чего не сталось!»
М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города»
kotopiss 06 сентября 2018 | 08:38
Суки не раскачивайте лодку —. Крысу тошнит
dtyzgblfhfc 06 сентября 2018 | 08:38
как сказали сосалоги блявады-центр - в России вырос уровень ....! а он что должен падать как у импотентов пиндосов и гейропейцев?
piter_ug 06 сентября 2018 | 08:41
//резко вырос уровень социальной напряженности, //
Дело идёт к выполнению послевыборного призыва пересидента - умремте ж под Москвой.
vilingrad 06 сентября 2018 | 08:42
Крым с Донбассом как-то не беспокоил...
sneer1 06 сентября 2018 | 08:54
vilingrad: Как говорит один великолепный сатирик: "Не доходит через мозги, - может, дойдет через живот".
alexsokoll 06 сентября 2018 | 09:10
sneer1:
Я так понимаю, всё ваше местное стадо майданутых не поняло текст или только заголовок осилило?
Волнует и на самом деле пргизошло - это не одно и то же.
Сало уронили!
shpuntik63 06 сентября 2018 | 09:19
vilingrad: а че нам беспокоится -это у вас шумеров из-за этого подгорает.
piterrr 06 сентября 2018 | 08:44
Это ж и закономерно и прекрасно, что он растёт!...Какая-то шваль гэбистская и агент США продолжает убивать Россию и продолжает геноцид её коренного населения, вот поэтому и растёт!
volgin_iw 06 сентября 2018 | 08:47
"30% назвали ... несправедливое распределение доходов"
Целых тридцать процентов Шариковых, тоскующих по совковой уравниловке.
Далеко нам еще до гражданского общества.
sneer1 06 сентября 2018 | 08:50
Какая-то ситуация... странная. Предреволюционная.
prade 06 сентября 2018 | 08:54
Когда человек поддерживает аннексию Крыма, войну на Донбассе, безразлично относится к участию России в войне в Сирии, вмешательство в выборы в США, то должен быть готов, что все это отразится на его собственной жизни.
alexsokoll 06 сентября 2018 | 09:13
prade:
Майдаун, про отравление скрипалей забыл.
:)))))
ss2020 06 сентября 2018 | 09:01
... и блефускуанцев!)))
cromwel 06 сентября 2018 | 09:08
резко вырос уровень социальной напряженности, —
Не может быть! А я то жду обещанного еще в 2000 г улучшения уровня жизни, эффекта поднятия экономики от санкций. Ведь это все на пользу...
. А глаза протру, вокруг одна жопа и Папа из телевизора
lager23 06 сентября 2018 | 09:20
Между оскотиниванием, безумием и агрессией один шаг, и он очень короткий, в отличии от последних долгих 18-ти лет культивирования!
Мутин бооольшоой пудак, что сделал это!