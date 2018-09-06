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08:30, 06 сентября 2018

В  России резко вырос уровень социальной напряженности, — выяснили социологи Левада Центра

72% респондентов волнует повышение цен, 48% обеспокоены ростом безработицы, еще 30% назвали экономический кризис и несправедливое распределение доходов, — сообщает Коммерсант.
Ранее социологи зафиксировали резкий рост ксенофобии у россиян, которые не хотели бы видеть в России цыган, китайцев и вьетнамцев.

Комментарии

27

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ivar1964 06 сентября 2018 | 08:32

Надо еще теснее сплотить ряды!

tvitov66 06 сентября 2018 | 08:39

ivar1964: кругом одни враги, враг у ворот - вот народ и напрягается ... Нужно быть готовым - вперде РЫВОК!

haldey 06 сентября 2018 | 08:57

tvitov66: Какое оживление))) Уже руки потираете))) Сейчас майдан устроим))) Ага щазс....
Как были под плинтусом, так там и помрете)))

anemon 06 сентября 2018 | 09:04

haldey: Ты-то, далеко от плинтуса отполз, халдей?

midnightblues 06 сентября 2018 | 08:32

Ничего страшного,они потрепят
А то придут эстонские солдаты НАТО
И изнасилуют таких духовных

vitalijivanovich 06 сентября 2018 | 08:33

"Умрите ж под Москвой!".

aleks50 Алексей Клубников 06 сентября 2018 | 08:34

Это конечно не мудрый пересидент виноват, не Вова скреПоносный. Не он, это же каждая портянка знает.

ura_123 06 сентября 2018 | 08:49

aleks50: Це Обама,Меркель,Оланд и онгличанко гадить! А кто же ещё?

volgin_iw 06 сентября 2018 | 08:50

aleks50: Нет, конечно. Виноват капитализм и невидимая рука рынка, управляющая всеми "президентами" и "премьерами".

tunis 06 сентября 2018 | 09:04

volgin_iw: это нарастание классовой борьбы по мере продвижения к социализму. Триумфальное шествие которого - тотальная война.
Что мы и наблюдаем, ЙосьСарьеныч.

anemon 06 сентября 2018 | 09:08

volgin_iw: Где рынок и капитализм разглядел в нашем крепостничестве со скрепами?

tv_victim 06 сентября 2018 | 08:34

«-- Потерпите, братики! всего вдоволь будет! -- вертелся бригадир.
-- То-то! мы терпеть согласны! -- Мы люди привышные! -- говорили одни, -- мы претерпеть могим. Ежели нас теперича всех в кучу сложить и с четырех концов запалить -- мы и тогда противного слова не молвим!
-- Это что говорить! -- прибавляли другие, -- нам терпеть можно! потому мы знаем, что у нас есть начальники!
-- Ты думаешь как? -- ободряли третьи, -- ты думаешь, начальство-то спит? Нет, брат, оно одним глазком дремлет, а другим поди уж где видит!
Но когда убрались с сеном, то оказалось, что животы кормить будет нечем; когда окончилось жнитво, то оказалось, что и людишкам кормиться тоже нечем. Глуповцы испугались и начали похаживать к бригадиру на двор.
А только ты, бригадир, об этих наших словах подумай, потому не ровён час: терпим-терпим, а тоже и промеж нас глупого человека не мало найдется! Как бы чего не сталось!»

М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города»



kotopiss 06 сентября 2018 | 08:38

Суки не раскачивайте лодку —. Крысу тошнит

dtyzgblfhfc 06 сентября 2018 | 08:38

как сказали сосалоги блявады-центр - в России вырос уровень ....! а он что должен падать как у импотентов пиндосов и гейропейцев?

piter_ug 06 сентября 2018 | 08:41

//резко вырос уровень социальной напряженности, //

Дело идёт к выполнению послевыборного призыва пересидента - умремте ж под Москвой.

vilingrad 06 сентября 2018 | 08:42

Крым с Донбассом как-то не беспокоил...

sneer1 06 сентября 2018 | 08:54

vilingrad: Как говорит один великолепный сатирик: "Не доходит через мозги, - может, дойдет через живот".

alexsokoll 06 сентября 2018 | 09:10

sneer1:

Я так понимаю, всё ваше местное стадо майданутых не поняло текст или только заголовок осилило?
Волнует и на самом деле пргизошло - это не одно и то же.

Сало уронили!

shpuntik63 06 сентября 2018 | 09:19

vilingrad: а че нам беспокоится -это у вас шумеров из-за этого подгорает.

piterrr 06 сентября 2018 | 08:44

Это ж и закономерно и прекрасно, что он растёт!...Какая-то шваль гэбистская и агент США продолжает убивать Россию и продолжает геноцид её коренного населения, вот поэтому и растёт!

volgin_iw 06 сентября 2018 | 08:47

"30% назвали ... несправедливое распределение доходов"

Целых тридцать процентов Шариковых, тоскующих по совковой уравниловке.
Далеко нам еще до гражданского общества.

sneer1 06 сентября 2018 | 08:50

Какая-то ситуация... странная. Предреволюционная.

prade 06 сентября 2018 | 08:54

Когда человек поддерживает аннексию Крыма, войну на Донбассе, безразлично относится к участию России в войне в Сирии, вмешательство в выборы в США, то должен быть готов, что все это отразится на его собственной жизни.

alexsokoll 06 сентября 2018 | 09:13

prade:

Майдаун, про отравление скрипалей забыл.
:)))))

ss2020 06 сентября 2018 | 09:01

... и блефускуанцев!)))

cromwel 06 сентября 2018 | 09:08

резко вырос уровень социальной напряженности, —

Не может быть! А я то жду обещанного еще в 2000 г улучшения уровня жизни, эффекта поднятия экономики от санкций. Ведь это все на пользу...
. А глаза протру, вокруг одна жопа и Папа из телевизора

lager23 06 сентября 2018 | 09:20

Между оскотиниванием, безумием и агрессией один шаг, и он очень короткий, в отличии от последних долгих 18-ти лет культивирования!

Мутин бооольшоой пудак, что сделал это!

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