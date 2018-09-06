72% респондентов волнует повышение цен, 48% обеспокоены ростом безработицы, еще 30% назвали экономический кризис и несправедливое распределение доходов, — сообщает Коммерсант.

Ранее социологи зафиксировали резкий рост ксенофобии у россиян, которые не хотели бы видеть в России цыган, китайцев и вьетнамцев.