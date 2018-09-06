Певица Юлия Самойлова заявила о готовности эмигрировать в Европу
Видеообращение опубликовано на YouTube. Куда именно собирается уехать Самойлова, не уточняется. Девушка имеет первую группу инвалидности, она с детства передвигается на инвалидной коляске.
В прошлом году певица представляла Россию на конкурсе «Евровидение», но не смогла пробиться в финал.
Комментарии14
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vinidbi 06 сентября 2018 | 08:19
Значит с головой у этой девушки все нормально!!!
vezdehod 06 сентября 2018 | 08:49
Возникает законный вопрос...А, кому она там нужна?
vinidbi 06 сентября 2018 | 09:09
vezdehod: А здесь она не хочет быть в роли использованной прокладки для поддержания имиджа путинского кремля!!!
oleg_andreevich 06 сентября 2018 | 09:18
vezdehod: а здесь? Там к чужим относятся лучше, чем в России к своим.
vovan19 06 сентября 2018 | 08:22
А у соседа Шарик сдох.
ostapbey 06 сентября 2018 | 08:44
vovan19: Шарик?? Думаешь теперь некому в Украине унюхать маршрут мимо Украины в Крым??
Даже??
ostapbey 06 сентября 2018 | 08:49
.......Скандал вокруг участницы «Евровидения» от России Юлии Самойловой в связи с ее выступлением в оккупированном Крыму два года назад не утихает. Сама она заявила, что о нарушении порядка пересечения госграницы Украины не знала, а на каком именно концерте в Керчи выступала, не помнит!!!!!
Ибо забыла ...отшибло память даже..
fresh_breeze 06 сентября 2018 | 08:22
Эмигрировать в Европу готовы многие, притом не только в России.
Готова ли Европа, вот в чём главная интрига.
ivar1964 06 сентября 2018 | 08:23
Забавно! Россия сделала на нее ставку, а она в ответ плюнула ей в лицо. Хотя, конечно, не Россия .... Кремлевские негодяи - это не Россия.
seryj_wolk 06 сентября 2018 | 08:32
Подождите немного, и Путин, когда заведет рфию в "непроходимое болото" запросится в Европу или Штаты.
eniro 06 сентября 2018 | 08:51
seryj_wolk: "Отдайте мне мои деньги ..., я совсем бедный ! Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят ."(С)
aleks50 Алексей Клубников 06 сентября 2018 | 08:38
Выживать в скреПоносной стране при мафиозной верхушке не хочет. Хочет просто жить.
erpetkur 06 сентября 2018 | 08:50
Украина це Европа
vik2014 06 сентября 2018 | 09:15
Ну поехала и чего? Прям сенсация века.