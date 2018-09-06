Певица Юлия Самойлова заявила о готовности эмигрировать в Европу

Видеообращение опубликовано на YouTube. Куда именно собирается уехать Самойлова, не уточняется. Девушка имеет первую группу инвалидности, она с детства передвигается на инвалидной коляске.

В прошлом году певица представляла Россию на конкурсе «Евровидение», но не смогла пробиться в финал.