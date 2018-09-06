Президент США утверждает, что не обсуждал возможность убийства лидера Сирии Башара Асада
Трамп заявил об этом на встрече с эмиром Кувейта Сабахом ас-Сабахом, — сообщает Reuters.
Трамп назвал выдумкой книгу журналиста газеты Вашингтон Пост, Боба Вудворда, в которой говорится о том, что Трамп предложил главе Пентагона ликвидировать Асада после химической атаки в Идлибе в апреле 2017 года.
Комментарии3
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perestarok 06 сентября 2018 | 08:19
"Президент США утверждает, что не обсуждал возможность убийства лидера Сирии Башара Асада"
Он сегодня одно утверждает, завтра другое. Вертится, как .лядь.
ur_sus 06 сентября 2018 | 08:32
perestarok:
//Президент США утверждает, что не обсуждал возможность убийства лидера Сирии Башара Асада//
Понятно, что не обсуждал. А чего тут "обсуждать"? - и так всем понятно, яйцеголового надо замочить.
luger_max_otto 06 сентября 2018 | 08:26
А зачем ему обсуждать? Его дело- спросить, получится или нет и отдать распоряжение.