В МИД России называют «абсолютно неприемлемой тональность» выступления Терезы Мей по делу Скрипалей

В МИД России называют «абсолютно неприемлемой тональность» выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мей по делу Скрипалей. «МИД решительно отвергает инсинуации в адрес российской стороны и двух, как утверждается, граждан России».

Тереза Мей, выступая в парламенте, сообщила о том, что британские прокуроры готовы предъявить обвинение в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипалей двум гражданам Росии – Александру Петрову и Руслану Боширову По словам премьера, оба являются офицерами ГРУ.