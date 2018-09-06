В МИД России называют «абсолютно неприемлемой тональность» выступления Терезы Мей по делу Скрипалей
В МИД России называют «абсолютно неприемлемой тональность» выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мей по делу Скрипалей. «МИД решительно отвергает инсинуации в адрес российской стороны и двух, как утверждается, граждан России».
Тереза Мей, выступая в парламенте, сообщила о том, что британские прокуроры готовы предъявить обвинение в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипалей двум гражданам Росии – Александру Петрову и Руслану Боширову По словам премьера, оба являются офицерами ГРУ.
Комментарии36
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byaka50 06 сентября 2018 | 09:14
У МИД есть только один способ защиты - предоставить подозреваемых для допроса и суда. Все остальное фуфло не пройдет.