Глава Пентагона может уйти в отставку из-за новой книги о Дональде Трампе
Президент США всегда уважал Джеймса Мэттиса, но теперь него есть все основания задаться вопросом, что Мэттис говорит за его спиной, сказал газете Washington Post источник в администрации США. В книге известного журналиста Роберта Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме» утверждается, что Мэттис сравнивал президента с пятиклассником. После публикации отрывков из книги министр обороны это опроверг, а глава аппарата Белого дома Джон Келли заявил, что не называл Трампа идиотом. Сам президент был вынужден написать в «Твиттере», что не отзывался о генпрокуроре как о тупом южанине.
Комментарии1
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fresh_breeze 06 сентября 2018 | 08:29
"Глава Пентагона может уйти в отставку из-за новой книги о Дональде Трампе"
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И двух лет не прошло, как либеральные российские СМИ убедили нас, что "Бешеный Пёс" (прозвище Мэтиса) покажет нам кузькину мать, и не только нам, а вообще всем, кто отказывается маршировать в ногу под американские команды.
И вот те на... только мы приготовились начать бояться, как Трамп собирается его уйти.
Короче, страх отменяется. Вольно! Разойдись! )))