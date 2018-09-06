Пассажирский самолет «Аэрофлота», вылетевший из Кемерова в Москву, вынужденно сел в Новосибирске
Такое решение принял экипаж по техническим причинам, передает ТАСС. Что произошло, не уточняется. Вылета в Москву ожидают 154 пассажира.
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Такое решение принял экипаж по техническим причинам, передает ТАСС. Что произошло, не уточняется. Вылета в Москву ожидают 154 пассажира.
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