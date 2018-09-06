ФБК не согласился с претензиями Центризбиркома к ролику с призывом выходить на митинг в день выборов 9 сентября

Ранее ЦИК предупредил американскую компанию Google о недопустимости ротации этой видеозаписи в YouTube, поскольку это расценивается как вмешательство в российские выборы. У Центризбиркома нет правовых оснований указывать частной компании Goggle на то, что ей следует или не следует делать, говорится в письме юриста ФБК Ивана Жданова в адрес ЦИК. Да и сами претензии комиссии к ролику под названием «Дожить до пенсии. 09.09. выходи на акцию протеста» находятся вне компетенции Центризбиркома, поскольку видео не является предвыборной агитацией и не содержит призывов голосовать за или против конкретных кандидатов, подчеркивается в документе. К тому же, опасения ЦИК относительно «возможных массовых нарушений законодательства о выборах», которые якобы может спровоцировать акция, безосновательны, поскольку ни один закон не запрещает гражданам протестовать против пенсионной реформы в день голосования. Более того, отмечают юристы ФБК, политические акции в этот день являются распространенной практикой и «никогда раньше не вызывали такой тревоги». Напомним, что в данном ролике основатель ФБК Алексей Навальный призвал участвовать в акциях против пенсионной реформы по всей стране. Между тем, в Москве власти проведение митинга не согласовали.