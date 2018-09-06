В Подмосковье обстреляли кандидата в губернаторы региона от «Альянса зеленых» Лилию Белову

Как заявляют в штабе политика, это произошло в ходе ее встречи с жителями Сергиево-Посадского района. Встреча избирателей с Лилией Беловой подходила к концу, когда вглубь толпы въехали «Газель» и легковой автомобиль, сообщили ТАСС в штабе политика. По словам его представителей, в определенный момент из легковушки было сделано несколько выстрелов в сторону кандидата в губернаторы Подмосковья. При этом никто, в том числе и сама Белова, не пострадал. Однако представительница «Альянса зеленых», подчеркнули в штабе, написала заявление в полицию. Между тем иномарке, как сообщается, удалось скрыться, в то время как водитель «Газели» был задержан. По информации Сергиево-Посадского издания «Копейка», Белова проводила народный сход в деревне Мехово против строительства мусороперерабатывающего комплекса. Его местные власти хотят построить недалеко от деревни. Жители же района протестуют против таких планов. В МВД пока не прокомментировали инцидент с участием Беловой.