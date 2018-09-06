Полиция Бразилии собрала достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения действующему президенту страны

В опубликованном докладе правоохранительных органов говорится, что глава государства Мишел Темер получал взятки от строительной компании Odebrecht. Как передает Associated Press, документ будет направлен генпрокурору, который решит, предъявлять ли обвинения Темеру. Срок его президентских полномочий истекает 31 декабря.